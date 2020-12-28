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ТАСС

РСК "МиГ" завершила выполнение контракта на модернизацию партии МиГ-31

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Источник изображения: © Пресс-служба РСК "МиГ"

Заключительная боевая машина 25 декабря отправилась на аэродром постоянного базирования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех") завершила модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщила в пятницу ее пресс-служба.

"Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" - филиал корпорации "МиГ" - завершил контракт на капитальный ремонт и модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31. Заключительная боевая машина 25 декабря отправилась на аэродром постоянного базирования", - говорится в сообщении.

"Модернизированный МиГ-31 обладает высокими летно-техническими характеристиками и способен успешно решать боевые задачи в современных условиях", - приводятся в нем слова управляющего директора РСК "МиГ" Андрея Герасимчука.

Как отметили в пресс-службе, очередной контракт на модернизацию партии истребителей-перехватчиков был подписан в 2019 году. "В планах предприятия - работы по дальнейшему обновлению парка этих машин", - добавили в корпорации.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 - первая боевая машина четвертого поколения, созданная для использования в системе ПВО РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
МиГ РСК
НАЗ Сокол
ОАК
Ростех
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