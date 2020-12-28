Курганмашзавод законтрактован на ближайшие несколько лет

В ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в рамках государственного оборонного заказа сформирован портфель контрактов на ближайшие три года, сообщила пресс-служба предприятия.

В 2021-2023 годах предприятие продолжит поставлять в Российскую армию боевые машины БМП-3, БРЭМ-Л, десантную технику – БМД-4М, БТР-МДМ, а также выполнять большой объем работ в рамках контрактов на капитальный ремонт БМП-3. В перечне задач, которые предстоит выполнить единственному в России предприятию по производству боевых машин пехоты, - поставка гусеничных шасси головным исполнителям ГОЗ, которые устанавливают на них специальное оборудование и вооружение в соответствии с заданиями Министерства обороны РФ. Так, в 2020 году ПАО «Курганмашзавод» в полном объеме выполнило свои обязательства в качестве соисполнителя по ГОЗ перед НПП «Рубин», Саратовским агрегатным заводом и др. Кроме того, предприятие традиционно будет осуществлять поставки запасных частей к ранее поставленной боевой технике как Министерству обороны РФ, так и инозаказчикам. Значительный объем узлов и комплектующих закупят предприятия ОПК, использующие эту номенклатуру при изготовлении своих финальных изделий или при проведении капитального ремонта техники в рамках ГОЗ.

- Безусловно, большой портфель заказов, который мы имеем уже сегодня, гарантирует высокую загрузку коллективу, - отметил Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод». - За последние 5 лет рост объемов по ГОЗ в денежном выражении ежегодно растет. И это, конечно, в первую очередь благодаря тому, что наше предприятие ответственно выполняет все свои обязательства по ранее заключенным контрактам.

Обстановка, сложившаяся в мире из-за пандемии, отрицательным образом повлияла на деловую активность инозаказчиков. Между тем Курганмашзавод практически полностью выполнил хоть и небольшие, но важные заказы по экспортным запасным частям. В настоящее время ведется подготовительная работа по заключения контрактов в 2021-2022 годах по линии военно-технического сотрудничества. И речь идет уже не только о запасных частях к ранее поставленным боевым машинам, но и о готовых изделиях. А это серьезная заявка на обеспечение стабильной работы предприятия на длительное время.