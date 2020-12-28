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РИА Новости

Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета "был подписан несколько недель назад".

ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.

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Истребитель 5 поколения
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