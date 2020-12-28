В уходящем году российские БМП получили 57-мм пушки и новые ракеты

В уходящем 2020 году российским боевым машинам пехоты усилили огневую мощь. В ходе репетиций юбилейного Парада Победы впервые были продемонстрированы перспективные БМП "Курганец-25" с новейшим необитаемым модулем "Эпоха".

В качестве вооружения на нем применено 57-мм орудие, 7,62-мм пулемет и управляемые ракеты двух типов.

Это дальнобойные ПТУР "Корнет", оснащенные тандемными головными частями, способными уничтожать все известные зарубежные основные боевые танки, и малогабаритные боеприпасы "Булат". Последние находятся на поднимаемой пусковой установке и предназначены для поражения легкобронированных объектов, фортификационных сооружений и живой силы.

Боевой модуль оборудован совершенным прицельным комплексом, дающим возможность экипажу обнаруживать противника как днем, так и ночью, в том числе в плохих погодных условиях.

Сообщалось, что испытания техники на средних платформах должны закончиться в 2022 году.

Известно, что модули "Эпоха" планируется массово устанавливать и на БМП-3. По мнению военных экспертов, такое решение существенно повысит потенциал бронемашины, которая хорошо зарекомендовала себя многолетней эксплуатацией в Российской армии и в сухопутных войсках еще почти десятка государств.

В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, также приняли участие БМП Т-15 с отделением "Кинжал". Применяемая на нем в качестве основного вооружения 57-мм пушка может поражать наземные и воздушные цели, находящиеся на расстоянии до 14,5 км. Имеется также 7,62-мм пулемет и ПТУР "Атака". Эти тяжелые средства транспортировки мотострелков предназначены для совместных действий с танками нового поколения "Армата".

Алексей Моисеев