Министр обороны России провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ.

ЦАМТО, 25 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 25 декабря состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны сообщил, что все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на 2020 год, выполнены.

"На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны он поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу", – отметил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что на расширенном заседании Коллегии были детально обсуждены результаты по всем направлениям деятельности.

Министр обороны коротко остановился на основных из них.

"В текущем году боевые возможности Вооруженных Сил выросли на 13%. Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск", – заявил Сергей Шойгу.

Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

Кроме того, повысилась готовность Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. Об этом свидетельствуют результаты двух внезапных комплексных проверок, а также более 18,5 тыс. учений и тренировок. Самым масштабным из них стало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с участием пяти иностранных государств.

Наращены темпы развития инфраструктуры, в том числе в Арктической зоне и на полуострове Крым.

"Большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии. Вышли на необходимый и оптимальный объем подготовки квалифицированных офицеров, обеспечение потребности Вооруженных Сил завершено полностью", – подчеркнул глава военного ведомства.

Завершено создание сети нахимовских училищ на всех флотах.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно проведены две призывные кампании. Как и планировалось, в войска направлено свыше 260 тыс. граждан.

"Последовательно решали вопросы социальных проблем военнослужащих. Выполнили обязательства по трудоустройству их жен и предоставлению детям мест в школах, детских садах и учебных заведениях. Обеспечили жильем более 111 тыс. военнослужащих" – сообщил министр обороны.

Активно ведется борьба с пандемией новой коронавирусной инфекции. Оперативно установлен жесткий карантинный режим в военных учебных заведениях, создан резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц. Развернуты ПЦР-лаборатории, в которых ежедневно проводится около 6 тыс. исследований.

Продолжается массовая вакцинация личного состава.

Для Вооруженных Сил и регионов со сложной эпидемиологической ситуацией в кратчайшие сроки возведено 30 многофункциональных медицинских центров.

При этом показатель заболеваемости в Вооруженных Силах ниже на 37%, чем по стране.

"Активно и успешно работаем и решаем поставленные задачи за рубежом, – добавил Сергей Шойгу. – Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Оказываем населению этой страны гуманитарную и медицинскую помощь".

В Нагорном Карабахе российские миротворцы контролируют соблюдение режима прекращения огня, очищаем местность от взрывоопасных предметов, способствуют налаживанию мирной жизни.

"По-прежнему в числе наших приоритетов остается патриотическое воспитание молодежи. Для повышения эффективности этой работы во всех регионах страны развиваем движение "Юнармия" и создаем круглогодичные учебно-методические центры "Авангард", – сказал глава военного ведомства.

"Проведены масштабные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. В дни празднования этого знаменательного юбилея был открыт Главный храм Вооруженных Сил и музейный комплекс "Дорога памяти", в котором увековечены имена 34 млн. участников Великой Отечественной войны", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.