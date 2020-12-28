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Российская газета

Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в 2020 году выполнил три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон". Все они признаны успешными.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ракету запускали как по морской цели, так и по береговой. Напомним, первый раз это случилось в октябре нынешнего года. Ракета тогда поразила мишень в Баренцевом море. В ноябре "Циркон" также запускали по морской цели, а в декабре крылатая ракета пролетела 350 километров и уничтожила цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

Тогда она летела со скоростью более 8 Махов. Все испытания признали успешными. Были полностью подтверждены высокие скоростные и другие тактико-технические характеристики нового оружия.

Как добавили в пресс-службе Северного флота, экипаж корабля после выполнения учебно-боевых задач возвращается в главную базу СФ - город Североморск.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350. Построен в Санкт-Петербурге, принят на вооружение Северного флота в июле 2018 года. Он предназначен для борьбы с надводными, воздушными и подводными силами противника. В состоянии нанести удар на расстояние свыше полутора тысяч километров. Фрегат уже совершил несколько учений и кругосветное путешествие.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
А350
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
Военные учения
ГЗЛА
пр. 1155
СФ
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