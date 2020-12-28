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ТАСС

Первый серийный истребитель Су-57 поступил в авиаполк Южного военного округа

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По данным источника, в 2021 году ВКС РФ получат еще четыре таких самолета

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ВКС получили первый серийный Су-57. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2021 году ВКС РФ получат еще четыре таких самолета.

7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первый серийный Су-57 с двигателем первого этапа поступит в ВКС до конца 2020 года, а первые истребители Су-57 с двигателем второго этапа будут собраны в 2022 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства рассказал, что к концу 2024 года в войска поступят 22 Су-57. Контрактом, подписанным в 2019 году, предусмотрена поставка 76 Су-57 до 2028 года.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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Истребитель 5 поколения
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