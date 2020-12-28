"Швабе" создает лазерный хирургический скальпель

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Устройство для лазерной полипэктомии создаёт Научно-исследовательский институт "Полюс" имени Стельмаха, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит НИИ.

"Изобретение проще в эксплуатации для врачей и безопаснее - для пациентов", - отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

Лазерная полипэктомия считается наиболее эффективным и безопасным методом удаления полипов, в том числе в гинекологии, гастроэнтерологии и других областях. Такая операция осуществляется без разрезов, путём введения трубки с камерой на одном конце и специальной петлёй - на другом. Эта петля захватывает основание полипа, после чего по ней пускается электрический ток для удаления.

Однако в этом случае образуется долго не заживающий термальный ожог. В отличие от действующих аналогов изобретение НИИ "Полюс" удаляет полип лазерным излучением, направленным в сторону центра петли. Рана от этого не кровоточит и быстро заживает. Таким образом изделие, созданное специалистами московского института, имеет повышенную травмобезопасность, отмечено в сообщении.

По словам генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова, создание лазерного скальпеля для полипэктомии стало ответом на прямой запрос медицинского сообщества. "Устройство разрабатывалось в содружестве с врачами, благодаря чему полностью соответствует их требованиям к качественным и эксплуатационным характеристикам, а также значительно расширяет арсенал технических средств, которые могут быть использованы в эндоскопической полипэктомии", - цитирует Кузнецова пресс-служба "Швабе".