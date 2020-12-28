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РИА Новости

"Впечатляющие возможности". Военный эксперт о поступлении в ВКС Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

ВКС России получили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщил источник. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что на данном этапе боевая машина является одной из самых передовых в мире.

Российские Воздушно-космические силы получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, ранее ВКС была передана опытная партия из десяти Су-57. В рамках подписанного летом 2019 года контракта всего армии должны поставить 76 машин.

Первый серийный самолет Минобороны должно было получить еще в конце прошлого года, но истребитель потерпел аварию под Хабаровском во время летных испытаний. Предполагалось, что результаты работы комиссии, изучавшей обстоятельства происшествия, учтут для улучшения машины.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин высказал мнение, что на данном этапе Су-57 является одним из самых передовых истребителей в мире.

"Если войска получают это вооружение, значит, машина состоялась. И все то, что планировалось при создании этого истребителя, отвечает современным требованиям. Надо порадоваться за наши ВКС – они на сегодняшний день одни из самых современных в мире. Туда поступает самая передовая авиационная техника, которая по многим параметрам превосходит иностранную. Те возможности, которыми обладает Су-57 по заявленным характеристикам, весьма впечатляющие", – сказал Дмитрий Литовкин.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и выполнен с применением технологии "стелс".

На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" – "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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