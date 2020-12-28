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РИА Новости

Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих, рабочими будут 26 декабря и 16 января.

"Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января", - сказал Шойгу.

По его словам, решение принято на основании того, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость.

"Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком", - поручил глава Минобороны.

При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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