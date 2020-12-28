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ЦАМТО

ВМС США заказали партию новых КРМБ "Томагавк" Блок.5

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Пуск ракеты Tomahawk Block V
Пуск ракеты Tomahawk Block V с эсминца USS Chafee.
Источник изображения: navalnews.com

ЦАМТО, 25 декабря. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с компанией Raytheon Missile Systems контракта на поставку дополнительной партии крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк" Блок.5.

Стоимость продажи составила 145,102 млн. долл. Соглашение предусматривает производство и поставку 90 предназначенных для применения из вертикальных пусковых установок серийных ракет "Тактикал Томагавк" Блок.5 в полной комплектации в рамках 17-го опциона (Lot 17) к базовому контракту, а также поставку сопутствующего оборудования и услуг. Кроме того, контракт включает приобретение запасных частей для сертификации помехозащищенного приемника GPS AGR-4 (Anti-jam GPS Receiver).

Работы будут выполняться на предприятиях в Тусоне (шт.Аризона, 40,6%), Уоллд Лейк (шт.Мичиган, 11,4%), Гейнсвилле (шт.Вирджиния, 9,7%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 5,1%), Клируотере (шт.Флорида, 3,3%), Гленротесе (Шотландия, 3,1%), Спэниш Форк (шт.Юта, 3%), Мидлтауне (шт.Коннектикут, 2,7%), Берривилле (шт.Арканзас, 2,5%), Мидленде (пр.Онтарио, Канада, 2,4%), Онтарио (шт.Калифорния, 2%), Камдене (шт.Арканзас, 1,8%), Вердженесе (шт.Вермонт, 1,7%), Эннистоне (шт.Алабама, 1,2%) и других производственных площадках на континентальной части США (9,5%). Как ожидается, выполнение контракта будет завершено в декабре 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Проекты
GPS
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