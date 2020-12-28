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ЦАМТО

Nexter завершила передачу СВ Малайзии 18 105-мм орудий LG1 Mk.3

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LG1 Mk.3
105-мм легкое буксируемое артиллерийское орудие LG1 Mk.3.
Источник изображения: shephardmedia.com

ЦАМТО, 25 декабря. Французская компания Nexter завершила передачу Сухопутным войскам Малайзии 18 заказанных в 2018 году 105-мм легких буксируемых артиллерийских орудий LG1 Mk.3.

Как сообщает Sinarharian.com.my, новые орудия поступили на вооружение 1-го артиллерийского полка. Они заменили 105-мм гаубицы Model 56 производства Oto Melara, которые использовались в течение последних 50 лет.

Минобороны Малайзии заключило с выступающей основным подрядчиком компанией Advanced Defense Systems Sdn Bhd (ADS Sdn Bhd) контракт на поставку 18 105-мм легких орудий LG-1 Mk.3 18 апреля 2018 года в рамках проходившей в Куала-Лумпуре выставки DSA-2018. Контракт, стоимость которого не разглашалась, включал поставку 18 полностью "оцифрованных" 105-мм легких артиллерийских орудий, трех компактных портативных баллистических компьютеров BACARA (для использования на уровне батареи), а также первой партии 105-мм боеприпасов, в том числе фугасных снарядов с донным газогенератором G3 (HE ER-BB), дальность стрельбы которыми составляет до 17 км. Соглашение также предусматривало выполнение ADS сборки и последующего технического обслуживания орудий на предприятии в Гемасе (шт. Негери-Сембилан).

Новые 105-мм гаубицы LG-1 Mk.3 предназначены для 1-го артиллерийского полка СВ Малайзии, который в настоящее время оснащен устаревшими 105-мм гаубицами Model 56 производства Oto Melara. Шесть других артиллерийских полков СВ Малайзии также оснащены этими орудиями (всего на вооружении имеется около 100 ед. устаревших орудий). По имеющейся на данный момент информации, правительство Малайзии намерено закупить дополнительные LG-1 для оснащения еще двух полков.

В Малайзию первые шесть из 18 заказанных орудий были доставлены в марте 2020 года (в готовом виде). Сборка орудий на мощностях малазийского партнера – Advanced Defense Systems – из поставленных Nexter машинокомплектов началась в феврале 2020 года.

Первоначально предполагалось, что все 18 орудий будут переданы ADS к концу первого квартала 2020 года, но поставки были отложены, поскольку сформированное после всеобщих выборов в мае 2018 года новое правительство Малайзии распорядилось пересмотреть оборонные контракты, подписанные предыдущей администрацией.

В результате контракт на поставку LG-1 был повторно одобрен в начале 2020 года и оставшиеся 12 орудий, как и ожидалось, были поставлены ADS двумя партиями до конца 2020 года.

Вес 105-мм гаубицы LG-1 Mk.3 с длиной ствола 30 калибров составляет всего 1650 кг, что позволяет оперативно перебрасывать их к месту ведения боевых действий, в том числе в джунглях, горах и т.д. Орудие может буксироваться легким транспортным средством, перебрасываться средним вертолетом (типа "Пума" или "Белл-212") или десантироваться парашютным способом с борта самолета (типа C-130 "Геркулес"). Расчет орудия составляет 5 человек, скорострельность – не менее 12 выстр./мин. LG1 Mk.3 может применять весь спектр семейства боеприпасов G3, а также ранее разработанные Nexter боеприпасы G2 и G1, наряду с другими 105-мм артиллерийскими боеприпасами стандарта НАТО. Срок службы ствола орудия составляет около 7000 выстрелов.

Орудия LG-1 Mk.3 ранее были приобретены несколькими странами, включая Бельгию, Канаду, Колумбию, Индонезию, Сингапур и Таиланд. Несколько стран Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии также проявили интерес к покупке данной артиллерийской системы.

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