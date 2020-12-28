Минобороны РФ выступило против предложений о сокращении армии

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Никакого экономического эффекта предложения министерства финансов РФ по сокращению штатной численности армии не дали бы, они изначально были неприемлемыми, заявила замглавы российского военного ведомства Татьяна Шевцова.

"В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином РФ по сокращению численности Вооружённых сил и изменению отдельных положений системы предоставления социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации была направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства", - сказала Шевцова в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

"По нашим подсчётам, - подчеркнула Шевцова, - реализация предложений Минфина России по сокращению штатных должностей привела бы к "нулевому" экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на фактическую численность".

В октябре стало известно, что Минфин направил в Совет Безопасности проект реформы Вооружённых сил, предложив сократить для оптимизации бюджета порядка 100 тыс. должностей в армии, отменить некоторые надбавки и увеличить выслугу лет.

Комментируя эти инициативы, Шевцова напомнила, что действующим законодательством закреплены правовые нормы пенсионного обеспечения, которые служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет в настоящее время от 50% денежного содержания (за выслугу 20 лет), до 85% - за выслугу 32 года и более.

С учётом осуществлённого увеличения предельного срока военной службы для различных категорий военнослужащих на пять лет, в Минобороны России совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию - с 20 до 25 лет.

Но, отметила Шевцова, с условием принятия компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров. "Однако Минфином России данная инициатива поддержана не была. Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет военнослужащих для выхода на пенсию без компенсационных мер бессмысленно", - сказала замминистра.

По её словам, прозвучавшие предложения увеличить на пять лет срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих в Минобороны России считают "не проработанными, а потому поддержаны они быть также не могут". "По нашим расчётам, реализация этой идеи в долгосрочной перспективе только увеличит расходы на обеспечение военнослужащих служебным жильём либо на выплаты им компенсаций", - отметила Шевцова.

"В целом, - сказала замминистра, - наше мнение однозначно: реализация предложений Минфина России не способна привести к какому-либо экономическому эффекту, однако может значительно ухудшить материальное благополучие и социальный статус военнослужащих. В этой связи со стороны руководства Минобороны России было высказано мнение о неприятии подобных инициатив".

Военное ведомство намерено продолжать комплексную работу, направленную на расширение действенных мер социальной защиты военнослужащих и членов их семей, заявила Шевцова.

Она также отметила, что "на сегодняшний день численность и структура Вооружённых сил установлена Верховным главнокомандующим и определена, исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства". "Сформирована устойчивая система комплектования, сбалансированная по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами", - заявила Шевцова.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооружённых сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.