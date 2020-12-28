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Интерфакс-АВН

Амурский судозавод получил от ОСК 5,6 млрд руб. на докапитализацию

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Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, декабрь 2019 года
Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, декабрь 2019 года.
Источник изображения: Министерство обороны России

Владивосток. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) получило от головной компании 5,6 млрд рублей на докапитализацию, сообщил генеральный директор судозавода Владимир Кулаков.

"Получаем регулярно деньги по федеральной программе для развития и модернизации производственных мощностей завода", - сказал Кулаков в пятницу во Владивостоке на церемонии приемки корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" в состав Тихоокеанского флота.

По итогам девяти месяцев 2020 года АСЗ снизил чистый убыток по РСБУ на 1,2% - до 1,4 млрд рублей. Выручка при этом выросла в 1,6 раза и составила 12,1 млрд рублей.

ПАО "Амурский судостроительный завод" - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
2020-й год
ТОФ
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