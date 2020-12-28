Россия получит реактивное «Земледелие»

Российские военные начали получать инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», предназначенную для установки при помощи программируемых боеприпасов минных полей, сообщает «Ростех».

В заявлении госкорпорации отмечается, что данная ИСДМ задействует боеприпасы с двигателем на твердом топливе. «Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления», — говорится в сообщении «Ростеха».

В октябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что в России завершены испытания системы «Земледелие», получившей в армии название «реактивное минное поле».

В сентябре «Звезда» опубликовала ролик, в котором на полигоне Ашулук в рамках учений «Кавказ-2020» военнослужащие Южного военного округа остановили прорыв танков условного противника «огненным валом».

Конструктивно «Земледелие» основано на восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗа», на котором смонтированы два пакета по 25 ракет, снаряженных минами. В состав системы также входит транспортно-заряжающая машина и контейнеры с ракетами.