Хафтар намерен силой выгнать турецких оккупантов из Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар пригрозил применить силу против турецких войск, если Анкара не прекратит вмешательство в охваченную войной страну Северной Африки.

Комментарии Хафтара последовали в ответ на решение парламента Турции продлить на 18 месяцев действие закона, разрешающего ввод турецких войск в Ливию, передаёт агентство France-Press (AFP).

Военная помощь Турции находящемуся в Триполи Правительству национального согласия (ПНС), включая переброску боевиков из Сирии, направление турецких военных советников и оружия, снабжение разведывательными данными, помогла остановить продолжавшееся год наступление Халифы Хафтара на ливийскую столицу, напоминает AFP.

«Не будет ни безопасности, ни мира, пока сапог турецких военных оскверняет нашу безупречную землю», - заявил командующий ЛНА из своей восточной цитадели Бенгази в 69-ю годовщину Дня независимости Ливии, отметив, что «мы будем с оружием, чтобы установить мир своими руками и нашей свободной волей».

Решение Турцией было принято, несмотря на объявленное в октябре при посредничестве ООН прекращение огня в Ливии. Соглашение предусматривало вывод иностранных войск и наёмников в течение трёх месяцев.

«У колонизирующего врага есть один из двух вариантов: либо уйти мирным путём, либо быть изгнанным силой», — заключил Хафтар, имея в виду Турцию.