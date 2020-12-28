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Новая атака Израиля на Сирию отбита

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийские средства противовоздушной обороны сумели сбить большую часть ракет, выпущенных израильской армией по западной части провинции Хама.

Об этом проинформировала Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии со ссылкой на источник в оборонном ведомстве арабской республики.

«Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них», — говорится в сообщении.

По данным источника, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. Ранее дирекция проинформировала о том, что сирийские силы ПВО отвечают на ракетный обстрел на западе Хамы. 

Отмечалось, что объектом атаки мог стать научно-исследовательский центр, расположенный вблизи города Масьяф.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
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