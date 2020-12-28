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«Цирконы» летели точно в «колышек»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В текущем году в полном объеме выполнена программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Он напомнил, что было выполнено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

«В уходящем году выполнены три планировавшихся пуска: два по морским целям, один по наземной», - уточнил источник ТАСС.

Он отметил, что «Цирконы» показали «поразительную точность, все ракеты попали в «колышек» (так ракетчики называют центр изображающего условную цель круга).

Разработкой и производством «Цирконов» занимается реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

По данным Минобороны РФ, первый пуск «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» был выполнен в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море.

Наибольшая скорость составила восемь скоростей звука, высота полета достигла 28 км. Затем стрельба была выполнена в ноябре, тогда «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты превысила 8 махов. 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
ОПК АО
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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