На корвете «Алдар Цыденжапов» поднят Андреевский флаг

Состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

«После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота», - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В митинге, посвященном этому событию, приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители Амурского судостроительного завода, где построен, ветераны ВМФ. Для участия в церемонии, специальным бортом морской авиации флота во Владивосток прилетели родители и родственники Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни 10 лет назад спас от гибели экипаж эсминеца «Быстрый».

Выступая на митинге, адмирал Авакянц напомнил о героическом подвиге Цыденжапова. Также он поздравил личный состав соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота с приёмом нового корабля и пожелал экипажу новейшего корвета успехов в службе, с честью и достоинством служить на новейшем корвете.

Корветы проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.