Войти
Военно-промышленный курьер

На корвете «Алдар Цыденжапов» поднят Андреевский флаг

185
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

«После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота», - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В митинге, посвященном этому событию, приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители Амурского судостроительного завода, где построен, ветераны ВМФ. Для участия в церемонии, специальным бортом морской авиации флота во Владивосток прилетели родители и родственники Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни 10 лет назад спас от гибели экипаж эсминеца «Быстрый».

Выступая на митинге, адмирал Авакянц напомнил о героическом подвиге Цыденжапова. Также он поздравил личный состав соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота с приёмом нового корабля и пожелал экипажу новейшего корвета успехов в службе, с честью и достоинством служить на новейшем корвете.

Корветы проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
Похожие новости
09.10.2020
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершил первый этап ЗХИ
26.12.2018
Новейший корвет "Громкий" вошел в состав Тихоокеанского флота
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
07.09.2015
Минобороны планирует строить дизельные подлодки на Амурском заводе
25.05.2015
На Амурском судостроительном заводе состоялся вывод из цеха и постановка в достроечный док корвета «Совершенный»
20.02.2012
Больше кораблей, хороших и разных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС