Войти
WarSpot

Американцы будут получать воду из воздуха

260
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американские солдаты смогут получать воду из воздуха. Вчера, 23 декабря, портал defenseworld.net сообщил о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявило о подписании контракта с пятью участниками программы Atmospheric Water Extraction (AWE).

DARPA объявило о намерении обеспечить американских солдат системами добычи воды из воздуха ещё год назад. Теперь Агентство отобрало шесть участников программы AWE. Ими стали GE Research, Physical Sciences, Honeywell International Inc, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin, а также U.S. Naval Research Laboratory.

Логотип программы AWE

Источник изображения: darpa.mil

«Участники программы AWE смогут использовать передовое моделирование, инновационные разработки и методы аддитивного производства для поддержки программы, что, в свою очередь, поможет поддерживать боевую готовность, снизить количество жертв и затраты из-за транспортировки воды, а также улучшить гуманитарную ситуацию и обеспечить помощь при стихийных бедствиях», — рассказал доктор Сет Коэн, руководитель программы AWE.

Программа AWE имеет два направления. В рамках первого DARPA будет рассматривать возможности для индивидуальных приспособлений, способных генерировать достаточно питьевой воды для его владельца даже в засушливых местностях. Второе направление направлено на разработку установок, размещаемых на транспортных средствах и способных обеспечить достаточным количеством воды порядка 150 человек каждая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Похожие новости
26.05.2017
Пентагон отправит дроны в космос
21.09.2016
DARPA разрабатывает систему слежения за дронами
27.01.2016
Птичку не жалко
21.08.2014
Northrop показала эскиз космического беспилотника
13.08.2014
В США будет профинансирована программа создания космического беспилотника XS-1
08.08.2014
В следующем году США начнут испытания многоцелевого БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС