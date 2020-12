Американцы будут получать воду из воздуха

Американские солдаты смогут получать воду из воздуха. Вчера, 23 декабря, портал defenseworld.net сообщил о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявило о подписании контракта с пятью участниками программы Atmospheric Water Extraction (AWE).

DARPA объявило о намерении обеспечить американских солдат системами добычи воды из воздуха ещё год назад. Теперь Агентство отобрало шесть участников программы AWE. Ими стали GE Research, Physical Sciences, Honeywell International Inc, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin, а также U.S. Naval Research Laboratory.

Логотип программы AWE Источник изображения: darpa.mil

«Участники программы AWE смогут использовать передовое моделирование, инновационные разработки и методы аддитивного производства для поддержки программы, что, в свою очередь, поможет поддерживать боевую готовность, снизить количество жертв и затраты из-за транспортировки воды, а также улучшить гуманитарную ситуацию и обеспечить помощь при стихийных бедствиях», — рассказал доктор Сет Коэн, руководитель программы AWE.

Программа AWE имеет два направления. В рамках первого DARPA будет рассматривать возможности для индивидуальных приспособлений, способных генерировать достаточно питьевой воды для его владельца даже в засушливых местностях. Второе направление направлено на разработку установок, размещаемых на транспортных средствах и способных обеспечить достаточным количеством воды порядка 150 человек каждая.