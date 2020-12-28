Инаугурация близко: военные переговариваются за спиной Трампа

В Пентагоне готовятся к приказу Трампа о вводе войск в Вашингтон

Военное руководство США обсуждает, как реагировать в случае, если действующий глава государства Дональд Трамп примет решение о введении военного положения в стране, тем самым помешав передаче власти Джо Байдену, сообщают СМИ. Такой вариант развития событий ранее допустил бывший советник Трампа Майкл Флинн. Но в военных кругах уверены, что служащие откажутся выполнять приказы, противоречащие закону.

Командование ВС США и дислоцированных вблизи Вашингтона военных частей без ведома Дональда Трампа ведут обсуждение своих действий в случае, если действующий глава государства решит ввести военное положение до инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена, намеченной на 20 января. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Как утверждают собеседники издания, дискуссии по этому поводу проводятся втайне не только от самого Трампа, но и от его сторонников, а также от Белого дома в целом.

Военные решают, как поступить, если им прикажут ввести в Вашингтон регулярные войска и "обеспечить порядок" в период транзита власти или в день инаугурации.

Пентагон допускает, что действующий американский президент, представляющий Республиканскую партию, мобилизует своих многочисленных сторонников, чтобы создать препятствие для передачи власти будущей администрации Байдена. Более того, военные не исключают и довольно фантастический на первый взгляд сценарий, при котором Трамп воспользуется помощью войск, чтобы захватить оборудование, предназначенное для обработки избирательных бюллетеней, и постарается как-либо добиться пересмотра результатов прошедших в ноябре выборов.

Собеседники издания отметили, что они крайне обеспокоены тем, что минобороны страны может оказаться втянутым в подобный кризис. "Президент в настоящий момент из-за коронавируса наделен беспрецедентными чрезвычайными полномочиями. Это обстоятельство может убедить его, особенно если он прислушивается к мнению определенных своих сторонников, в том, что он обладает неограниченной властью и находится выше закона", - цитирует Newsweek информатора из числа отставных генералов.

Он напомнил, что президент США как верховный главнокомандующий ВС страны имеет право в исключительных обстоятельствах объявлять военное положение.

Вместе с тем он выразил уверенность, что военные не станут подчиняться каким-либо приказам, которые нарушают закона.

Позицию военного командования Соединенных Штатов в публикации издания противопоставили высказанному ранее мнению экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Несколькими днями ранее в эфире телеканала Newsmax TV он допустил, что армия может быть задействована для проведения перевыборов в ряде штатов.

«У президента есть варианты. Я только что упомянул один из них. По его приказу могут быть немедленно изъяты все машины [для голосования] в стране. Он также может распорядиться… если он захочет, то в колеблющихся штатах он может использовать войска, ввести их в эти штаты и фактически заново провести выборы в каждом из них», - заявил Флиин.

Телекомпания CNN и газета The New York Times отмечали, что после интервью он по приглашению прибыл в Белый дом, где повторил свое высказывание.

Пентагон, в свою очередь, постарался откреститься от позиции Флинна и его встречи в Белом доме.

Выборы в США прошли 3 ноября. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила их итоги, согласно которым главой государства был избран Байден. Демократа поддержали 306 выборщиков, а республиканца - 232.

С момента появления первых результатов подсчета голосов Трамп отказывался признавать свое поражение. Он обращался в суды и требовал провести пересчет голосов. Впрочем, действия юристов главы Белого дома так и не привели к успешному для него исходу: их иски отклоняли различные инстанции, в том числе Верховный суд США.

Как сообщал 17 декабря CNN со ссылкой на советников Трампа, глава государства устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом.

По данным телеканала, в моменты «глубочайшего отрицания» президент сказал нескольким советникам, что откажется уходить из Белого дома в день инаугурации Байдена.

Сенат и палата представителей конгресса США должны утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января 2021 года. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Лидия Мисник