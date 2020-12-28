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Kongsberg поставит ДУМВ "Протектор" для оснащения ББМ "Боксер" ВС Великобритании

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Источник изображения: Фото: Alan Lessig

ЦАМТО, 25 декабря. Норвежская Kongsberg подписала с Thales UK Ltd. контракт общей стоимостью 1030 млн. норв. крон (118,7 млн. долл.) на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения "Протектор RS4" для оснащения ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8.

Бронемашины "Боксер" закупаются в рамках программы поставки ВС Великобритании боевой машины пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle).

Количество заказанных боевых модулей и сроки поставки пока не раскрываются. Интеграция ДУМВ "Протектор RS4" на шасси ББМ "Боксер" будет реализована совместно с компаниями Thales UK, Rheinmetall и KMW.

На текущий момент компания Kongsberg поставила более 20 тыс. ДУМВ семейства "Протектор" в 23 страны мира. Компания поставляет ВС Великобритании модули "Протектор" с 2008 года. Продажа ДУМВ для ББМ "Боксер" является седьмым контрактом на поставку, включая две модернизации, для Вооруженных сил Великобритании.

По информации Kongsberg, семейство модулей "Протектор" эксплуатируется продолжительное время и постоянно совершенствуется для соответствия растущим требованиям, используя последние технологии противодействия новым угрозам. Ассортимент продукции охватывает широкий спектр от малоразмерных и легких систем до дистанционно управляемых модулей башенного типа с вооружением среднего калибра (серия RT). В числе особенностей семейства "Протектор": возможность применения двумя операторами, использование для противодействия БЛА, обеспечение слияния данных от нескольких датчиков, использование решений в области взаимодействия управляемых человеком и беспилотных систем, управление ДУМ с применением защищенных систем связи и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании в ноябре 2019 года подписало с консорциумом Artec, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), контракт на поставку более 500 боевых бронированных машин "Боксер" с колесной формулой 8х8 в рамках программы поставки ВС страны боевой машины пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle). Стоимость соглашения составила 2,8 млрд. фунтов стерлингов (3,6 млрд. долл.).

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Страны
Великобритания
Норвегия
Компании
Kongsberg
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Thales
Проекты
БПЛА
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