Концерн ВКО "Алмаз-Антей" второй год подряд лидирует в рейтинге поставщиков ТЭК

ЦАМТО, 25 декабря. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по итогам работы в 2019 году заняло первое место в опросе потребителей продукции и услуг для нефтегазового шельфа среди российских компаний в номинации "Подводные добычные комплексы" рейтинга "Импортозамещение на российском шельфе".

Опрос проводило рейтинговое агентство "Центр поставщиков ТЭК".

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2019 год подводились 25 декабря 2020 года в режиме онлайн. Награды получили лучшие подрядчики на шельфе в номинациях: суда обеспечения, оффшорная авиация, плавучие платформы (нижнее строение), морские стационарные платформы, полнокомплектные буровые установки для моря, комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент, трубная продукция, энергетическое оборудование, насосно-компрессорное оборудование, устьевое оборудование, подводные добычные комплексы, нефтесервис, оборудование для безопасности, КИП и автоматика.

"Концерн второй год подряд становится лидером этого рейтинга, что наглядно подтверждает высочайший уровень компетенций холдинга в сфере разработки, производства и поставок современной продукции для ТЭК", – отметил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров. Он напомнил, что в рамках программы диверсификации Концерн сотрудничает в области разработки и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения с целым рядом участников рынков B2B/B2G.

"Сегодня реализовано или находится в работе значительное количество проектов, где Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разрабатывает, производит и поставляет высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой отрасли", – проинформировал замглавы Концерна. Александр Ведров констатировал, что сегодня "Алмаз-Антей" является брендом, объединяющим в себе широчайший ряд эксклюзивных для России производственно-технологических компетенций.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК. В составе холдинга – более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров, на которых трудятся около 130 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".