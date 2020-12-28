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Известия.ru

Подведены итоги ключевых научных событий 2020 года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Esther Horvath

Российские ученые и жители страны, которые не относятся к ученому сообществу, назвали ключевые научные события уходящего года. В рейтинге не были учтены открытия, связанные с COVID-19. Опрос проведен телеканалом «Наука» совместно с Российской академией наук (РАН).

В лидеры рейтинга, как и в 2019 году, вошли новости, которые связаны с глобальным потеплением. Почти 2/3 россиян интересовались новостями об ускорении процессов глобального потепления и связанными с этим исследованиями или фактами. По сравнению с предыдущим годом интерес к информации о глобальном потеплении вышел на первое место по значимости.

Также 2/3 россиян слышали о китайской миссии «Чанъэ-5», в ходе которой был запущен модуль, вернувшийся с образцами лунного грунта на Землю. Несмотря на известность события, оно не заняло второе место по значимости.

На второе место по значимости для человечества в рейтинге вышла новость о разработке системы искусственного интеллекта DeepMind AlphaFold, которая оказалась способной предсказывать трехмерную структуру белка.

«Проблема фолдинга (сворачивания) белков была одной из сложнейших в науке, ее не могли решить более 50 лет. Об этом событии слышали 19% россиян, однако по значимости его оценка на втором месте — 4,33 балла (в т.ч. 65% респондентов дали высшую оценку)», — говорится в сообщении.

Третье место заняла информация о создании учеными из Китая мощнейшего квантового компьютера «Цзючжан» (Jiuzhang). По мнению разработчиков, компьютер в 10 млрд раз быстрее, чем презентованный в 2019 году самый мощный квантовый компьютер от Google, и в 100 трлн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры. Об этом событии известно 29% россиян.

Также россияне оценили значимость результатов российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», где была создана первая полная рентгеновская карта звездного неба. Об этом событии знают 27% жителей России.

Менее всего россиян заинтересовали новости о составе атмосферы Венеры, результаты исследований о причинах вымирания динозавров, а также об обнаружении нового геоглифа в пустыне Наска.

Мнение россиян было собрано с помощью телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 человек из всех регионов России. Респонденты должны были назвать главные научные события 2020 года и оценить их значимость. Опрос проведен 12–13 декабря 2020 года.

В декабре 2019 года «Известия» назвали итоговые научные достижения уходящего года. В их число вошел успешный запуск российско-германской обсерватории «Спектр-РГ», громкое заявление генетика Дениса Ребрикова о готовности отредактировать глухоту на уровне эмбриона, а также запуск фабрики сверхтяжелых элементов в Дубне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Проекты
2020-й год
AI
CLEP
ИТ
Луна
ОБСЕ
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