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ТАСС

Источник: программа испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2020 году выполнена успешно

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Запуск «Циркона»
Запуск «Циркона».
Источник изображения: ТАСС

С фрегата "Адмирал Горшков" осуществлено три успешных пуска, сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2020 году выполнена в полном объеме, осуществлено три успешных пуска с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В уходящем году выполнены три планировавшихся пуска: [два] по морским целям, один по наземной", - напомнил собеседник агентства. По оценке источника, при этом продемонстрирована "поразительная точность, все ракеты попали в "колышек" (так на сленге ракетчиков называется центр изображающего условную цель круга - прим. ТАСС)".

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" была выполнена в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость составила восемь скоростей звука, высота полета достигла 28 км. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда "Циркон" успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты превысила 8 Махов, сообщили в Минобороны. 11 декабря Минобороны сообщило о третьем пуске.

Испытания "Циркона" с "Адмирала Горшкова" планируется завершить в 2021 году, затем будут выполняться запуски с борта атомной подводной лодки "Северодвинск".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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