Российско-индийский эксперимент на китайской орбитальной станции пройдет на год позже

Речь идет об эксперименте по спектроскопическому исследованию газовых туманностей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российско-индийский эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, который пройдет на китайской орбитальной станции, начнется в 2023 году, а не в 2022-м, как анонсировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии Российской академии наук (головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Он [эксперимент] чуть-чуть отодвигается. Теперь называется 2023 год", - отметил Сачков.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на проектируемой обитаемой национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун".

Как уточнял в беседе с корреспондентом ТАСС Сачков, Китай бесплатно доставит на свою космическую станцию оборудование для совместного российско-индийского эксперимента. Платить КНР за использование станции странам тоже не придется.

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Институт астрономии РАН также показал облик спектрографа, который создаст карту неба в ультрафиолетовом диапазоне с борта китайской орбитальной станции. Изображение имеется в распоряжении ТАСС.

Сачков сообщил ТАСС, что проект получил название SING. "Его конструкция состоит из двух частей: телескопа Кассегрена, у которого главное зеркало параболическое, а вторичное - гиперболическое, и спектрографа с высокой щелью". По его словам, рабочий диапазон длин волн составляет от 140 до 270 нанометров.

Сачков также пояснил, что с помощью российско-индийского прибора появится возможность проводить спектроскопию протяженных объектов, а не получать отдельно прямые изображения участков неба с высоким пространственным разрешением и спектры отдельных участков туманностей. "Основной груз работ по тестированию прибора лежит на наших индийских коллегах. Вся работа ведется Институтом астрономии РАН (Москва, Россия) и Индийским институтом астрофизики (Бангалор, Индия) инициативно", - отметил он.