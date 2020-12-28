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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот пополнил корвет "Алдар Цыденжапов"

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Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020.
Источник изображения: Хабаровский край сегодня

Владивосток. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военно-морской флаг в пятницу поднят на новом корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенном для Тихоокеанского флота, передал корреспондент "Интерфакса".

Торжественная церемония с участием командования ТОФ и родных героя РФ Алдара Цыденжапова состоялась на 33-м причале во Владивостоке.

"Сегодня (в пятницу) в состав Военно-морского флота вошел новый корабль, носящий гордое имя Героя РФ Алдара Цыденжапова, на его флагштоке поднят флаг Военно-морского флота РФ. Алдар Цыденжапов - матрос Приморской флотилии был еще очень юным человеком, но оказался готовым совершить подвиг, оказался готовым к самопожертвованию ради своего корабля, ради своего экипажа", - сказал на торжественной церемонии командующий ТОФ, адмирал Сергей Авакянц.

Как сообщалось, "Алдар Цыденжапов" - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, который пополнил ТОФ. Корвет назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый", за что получил посмертно звание Героя РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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