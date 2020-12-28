Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага в пятницу состоялась на новейшем корвете проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенном для Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ТОФ.

Корабль построен на Амурском судостроительном заводе. В июле транспортно-спусковым доком "Зея" корвет был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, где более 10 раз выходил в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия. Накануне ТОФ сообщил, что корвет завершил программу государственных испытаний.

"Подняли Андреевский флаг на новом корвете. Командующий ТОФ Сергей Авакянц зачитал приказ, поздравил экипаж корабля, напомнил о подвиге героя РФ Алдара Цыденжапова и поблагодарил его родителей за воспитание сына", - сказал собеседник.

Он отметил, что на церемонию из Бурятии прибыли родители и тетя Цыденжапова. Кроме того, грамотами наградили наиболее отличившихся представителей Амурского судостроительного завода.

"Алдар Цыденжапов" - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, который пополнит ТОФ. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца ТОФ "Быстрый", за что посмертно получил звание Героя РФ. Полное водоизмещение корабля - 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 тысяч миль.