Для ВМФ России построят 14 атомных подлодок

В ближайшие годы Военно-морской флот России будет усилен 14 атомными подводными лодками (АПЛ). Об этом 25 декабря сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Запланировано строительство 14 АПЛ, «Бореев» и «Ясеней»», — приводит его слова газета «Красная звезда».

Криворучко отметил, что мощности завода «Севмаш» загружены заказами Министерства обороны до 2027 года. В течение этого времени предприятие ежегодно будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Ранее, 22 декабря, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует строить новый российский авианосец на северодвинском заводе «Севмаш».

Проектирование нового судна начнется сразу после того, как Минобороны России примет соответствующее решение.