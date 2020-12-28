Иран пригрозил США «более ужасной» войной, чем была в Ираке

Иран усилил противовоздушную оборону своих ядерных объектов

Между Вашингтоном и Тегераном усиливается эскалация. Однако, это происходит пока, по большей части, на уровне заявлений и военной подготовки - Иран с помощью российских средств ПВО усиливает защиту заводов по обогащению урана, а США отправили в Ормузский пролив атомную подводную лодку Georgia с крылатыми ракетами Tomahawk.

Иран стягивает свои средства противовоздушной обороны на охрану ядерных объектов, опасаясь возможного удара по приказу президента США Дональда Трампа, сообщает кувейтское издание Al Qabas.

Зенитно-ракетные комплексы российского производства замечены около завода Фордо по обогащению урана в 150 км от Тегерана и в Натанзе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что нападение США может спровоцировать конфликт в регионе, «гораздо более ужасный», чем война в Ираке.

Дипломат пообещал, что глава Белого дома «понесет полную ответственность за любой авантюризм».

«В прошлый раз США разрушили наш регион из-за изготовления оружия массового уничтожения, потратив 7 триллионов долларов и унеся 58 976 американских жизней», - добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.

На вооружении сил ПВО Ирана стоят российские ЗРК С-300, «Тор», зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, американские MIM-23 Hawk, швейцарские автоматические компьютеризированные зенитные орудия Oerlikon GDF-005 и британские ракетные системы класса «земля-воздух» Rapier.

При этом, накануне в Ормузский пролив вошла атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia класса Ohio с крылатыми ракетами.

АПЛ совершала переход по узкому мелководному проливу неподалеку от берегов Ирана средь бела дня с мини-подводной лодкой Сил специальных операций, установленной сверху на ее корпусе. При этом субмарину сопровождали ракетные крейсеры ВМС США USS Port Royal (CG 73) и USS Philippine Sea (CG 58).

Georgia (SSGN 729) - одна из самых универсальных платформ в американском флоте. Она вооружена 154 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk.

В начале этой недели Трамп пригрозил Ирану после ракетного обстрела посольства США в Багдаде. Он написал в Twitter: «В воскресенье в наше посольство в Багдаде попало несколько ракет. Три ракеты не взорвались».

Он также поместил фотографии этих трёх боезарядов.

«Дружеский совет Ирану: если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран. Подумай хорошенько», - пригрозил президент США.

При этом, из-за обстрела погиб один иракский гражданин и пострадало здание дипломатического комплекса.

Госсекретарь Майк Помпео также обвинил в атаке Тегеран, а Центральное командование США заявило, что военная операция «почти наверняка была проведена поддерживаемой Ираном группой неуравновешенных ополченцев».

Трамп перед уходом, как полагают американские СМИ, готов пойти войной на Иран. Поводом для вторжения будет объявлена атомная программа, возобновившая развитие после развала «ядерной сделки». Действующий глава Белого дома не раз поднимал вопрос о том, как уничтожить завод в Натанзе.

Нанести превентивный удар по Ирану Трамп хотел после того, как МАГАТЭ опубликовало очередной отчет о развитии иранской ядерной программы. В нем говорится, что после отказа Исламской Республики выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) в стране возросли запасы высокообогащенного (оружейного) урана.

Возмущению президента не было предела, но вице-президент Майк Пенс и Майк Помпео уговорили его не горячиться, писала газета The New York Times со слов американских чиновников.

Подтвержденных данных об американских планах нет. Но в Израиле признали, что получили указания готовиться к возможному противостоянию. США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) заявило, что военные самолеты прибыли в регион «для сдерживания агрессии и поддержки союзников».

Согласно данным американских и израильских СМИ, завод Фордо расположен на глубине 80-90 метров под скальными породами. Согласно официальной версии Тегерана, обогащение урана производится лишь до 20% уровня (ядерное топливо), а также в медицинских и исследовательских целях. Однако международное сообщество опасается того, что на Фордо уран обогащается до оружейного 95% уровня.

В Натанзе же - согласно заключению экспертов МАГАТЭ - работает не менее четырёх тысяч центрифуг для обогащения урана.

Рафаэль Фахрутдинов