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Российская газета

Разведку у границ РФ за неделю провели 32 иностранных летательных аппарата

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министерство обороны России озвучило данные о разведывательной активности вдоль воздушных границ страны за прошедшую неделю. Были зафиксированы 29 иностранных самолетов-разведчиков и три беспилотника.

Их полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций, пишет газета вооруженных сил РФ "Красная звезда". В одном случае истребителю из состава дежурных по ПВО сил пришлось подниматься на перехват. В Минобороны подчеркивают, что нарушений госграниц РФ не допущено.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательной деятельности США вблизи российских границ в 2020 году возросла на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. По его словам, действия американских самолетов и кораблей возле наших границ зачастую носят демонстративный характер.

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