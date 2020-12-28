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ТАСС

Минобороны предлагает повысить пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих

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Девушки-военнослужащие ВС РФ
Девушки-военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Размер указанной выплаты с нынешних 13 504 рублей возрастет до 27 984,66 рубля, сообщила замглавы ведомства Татьяна Шевцова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минобороны России выступило с инициативой повышения пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом сообщила в интервью газете "Красная звезда" замглавы ведомства Татьяна Шевцова.

"С нашей подачи Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13 504 рублей возрастет до 27 984,66 рубля", - сказала она.

Замминистра также отметила, что данная инициатива будет распространена на женщин, проходящих службу во всех силовых структурах. Таким образом, Минобороны России выступило автором инициативы масштаба значительно более широкого, чем ведомственный.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
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