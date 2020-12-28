«Говорить, что мы дорого обходимся бюджету, некорректно»

Замминистра обороны Татьяна Шевцова — о расходах ведомства и новой системе контроля за гособоронзаказом

В 2020 году российские военные оказывали большую помощь гражданским медикам в борьбе с пандемией. Как в России, так и в других странах. О том, как оплачивалась эта работа, в каком случае оборонное ведомство готово пойти на повышение пенсионного возраста военных, как оно смогло компенсировать секвестирование бюджета и насколько эффективной оказалась новая система контроля за гособоронзаказом, в интервью «Известиям» рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Финансирование специального назначения

— В этом году Минобороны России активно помогало силами и средствами гражданским медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Потребовало ли это пересмотра бюджета? Какую поддержку получили военные медики?

— Наряду с гражданскими врачами большой вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции внесли медицинские работники в погонах.

С апреля по октябрь для них были установлены ежемесячные стимулирующие выплаты. Врачам — 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей.

Кроме того, выплаты стимулирующего характера были предусмотрены для медработников, военнослужащих и тех, кто входил в группу риска. Размер зависел от категории и составлял от 20% до 100% от их среднемесячного дохода.

Военные медики, непосредственно принимавшие участие в оказании помощи гражданам в составе мобильных госпиталей, развернутых в регионах, получали выплаты, аналогичные принятым на федеральном уровне.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев Источник изображения: iz.ru

В период с 1 ноября по 31 декабря медработникам и военнослужащим, участвующим в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, правительством назначена специальная социальная выплата. Ее размер зависит от категории работников и составляет от 600 до 3880 рублей за одну нормативную смену.

Не остались без внимания и курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Проходя практику, они оказывали помощь пациентам с коронавирусом наравне с действующими медработниками. Для них также установлена специальная социальная выплата — 10 тыс. рублей обучающимся по программе высшего образования и 7 тыс. рублей тем, кто учится по программе среднего.

— Российские военные оказывали помощь и за рубежом. Кроме того, Минобороны оперативно построило 30 многофункциональных медицинских центров. Как ведомство решало задачи по их финансированию?

— Пандемия потребовала экстренных мер реагирования. В этих сложных условиях личный состав Вооруженных сил оказывал помощь по всему миру: в Италии, Сербии, Киргизии, Казахстане, Абхазии, Южной Осетии, Китае, а сейчас в Нагорном Карабахе в рамках миротворческой миссии.

Во многих странах российские военнослужащие проводили дезинфекцию учреждений, развертывали госпитали для диагностики и лечения заболевания, доставляли средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, медицинское имущество и оборудование, гуманитарную помощь.

В РФ силами военно-строительного комплекса в кратчайшие сроки была создана сеть из 30 многопрофильных медицинских центров. Работа шла круглосуточно. Их строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение занимало от двух до трех месяцев.

Замечу, что военные строители всегда работают в три смены, чтобы как можно быстрее сдать объект в эксплуатацию. Как говорит по этому поводу министр обороны, жить надо сегодня.

Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76МД с гуманитарной помощью Источник изображения: Фото: РИА Новости

Все построенные объекты сдавались под ключ, были оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. Это требует серьезной организации и логистики.

Трудно представить, как это можно организовать в такие короткие сроки, подключить коммуникации, настроить технику, обучить персонал. Однако мы справились.

Во многих регионах — на Сахалине, в Пскове, Кызыле, Нижнем Новгороде, Астрахани — госпиталей с таким высокотехнологичным оборудованием прежде не было. Минобороны осуществляло строительство этих объектов, а затем медицинские центры передавались в собственность субъектов.

Эти расходы не были предусмотрены в военном бюджете. Правительство принимало решение о выделении Минобороны дополнительных средств из резервного фонда. На возведение медицинских центров было выделено 20 млрд рублей.

— Недавно Россия начала миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Это потребовало незапланированных расходов. Как Минобороны решало этот вопрос и какие стимулирующие выплаты предусмотрело для военнослужащих миротворческих сил?

— В соответствии с действующим законодательством обеспечение миротворческого контингента осуществляется за счет дополнительного выделения бюджетных средств. Правительством РФ соответствующие решения приняты. Деньги, в частности, предназначены для обустройства нашего воинского контингента. Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания.

Боеспособная, технологичная

— В этом году в «Известиях» писали о предложениях Минфина сократить военный бюджет и численность ВС. Инициатива вызвала горячие споры. Военное ведомство заявило, что сокращать армию категорически нельзя. А какой экономический эффект мог бы быть в случае одобрения предложений Минфина?

— В соответствии с указом президента и планом строительства и развития ВС численность военнослужащих установлена на уровне 1 млн 13 тыс. человек. Идет планомерное перевооружение армии. В соответствии с этими параметрами военные вузы готовят необходимое число специалистов, строятся военные городки и другие объекты инфраструктуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Работа ведется системно, планово и получила высокую оценку президента на недавней расширенной коллегии Минобороны. Есть и стратегическое планирование. Поэтому предложенные подходы не были поддержаны. Любое подобное решение всегда требует детальной проработки. ВС — это огромный и сложный механизм, который находится в постоянном движении. Не просчитав все последствия, убирать из него отдельные элементы нельзя.

Иногда нам говорят: к вам на вооружение поступает современная техника, более совершенная, более интеллектуальная — так сокращайте численность специалистов. Но если, допустим, на вооружение поступает более современный танк и его экипаж три человека, невозможно же сделать экипаж из двух человек.

Сегодня у России боеспособная, современная, технологичная армия, и расходы на поддержание ее боеготовности и оснащение современными образцами вооружения сбалансированы.

— Среди предложений по сокращению расходов на армию было повышение выслуги лет для получения права на военную пенсию с 20 до 25. Это мотивировалось в том числе тем, что недавно в стране в целом был повышен пенсионный возраст на пять лет. Было бы, на ваш взгляд, такое решение в отношение военнослужащих справедливым?

— Минобороны было готово рассматривать повышение выслуги лет, так как, согласно проведенному мониторингу, офицеры хотят служить и не стремятся уволиться раньше времени.

Если делать эту норму обязательной, то необходимы компенсационные меры. Если человек дольше служит, его денежное довольствие должно соответственно расти и пенсия должна быть выше. Это требует дополнительных расходов бюджета. Сейчас работа над законопроектом приостановлена, вопрос прорабатывается.

«Есть остатки — нет аванса»

— Около десяти лет назад срывы сроков гособоронзаказа были постоянной проблемой. В конце концов президент поручил взять на контроль этот вопрос. Как недавно говорилось на расширенной коллегии, по итогам этого года даже с учетом непростой обстановки гособоронзаказ был выполнен более чем на 99%. Как вы выстроили систему контроля за расходованием средств?

— Министерство обороны является крупным бюджетополучателем, с наиболее сложной структурой бюджета, охватывающей все сферы жизнедеятельности ВС. По поручению президента нами была создана система контроля за расходованием средств гособоронзаказа. Через идентификатор контракта мы «подкрасили» каждый рубль выделяемых средств. Это позволило в режиме онлайн отслеживать, на каком этапе находятся выделенные на госпрограмму перевооружения ресурсы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

С 2017 года в Минобороны выплата авансов осуществляется поквартально под производственную потребность, исходя из технологического цикла и этапности производства по принципу «обосновал потребность — получил аванс». А также на основе данных Единой информационной системы расчетов по государственному оборонному заказу о наличии остатков денежных средств на отдельных счетах в уполномоченных банках по всей цепочке кооперации по принципу «есть остатки — нет аванса».

Минобороны России как государственный заказчик в полном объеме выполняет свои обязательства по авансированию предприятий промышленности. В том числе предоставив им соответствующие ресурсы для надлежащего и качественного исполнения госконтрактов, оказывая тем самым влияние на различные сферы экономики страны, создавая своеобразный мультипликативный эффект.

Это позволяет предприятиям ОПК планировать свою деятельность на годы вперед, модернизировать производственную базу и создавать новые рабочие места.

В этом году, несмотря на пандемию, все предприятия ОПК стабильно платили налоги, выплачивали зарплаты и выполняли социальные обязательства. Так, например, в Москве, они внесли в бюджет 112 млрд рублей налоговых отчислений. Для сравнения, в прошлом году — 102 млрд.

Всего гособоронзаказ в 2020 году составил около 1,5 трлн рублей. Из этой суммы предприятия заплатили 532 млрд налогов в бюджеты разных уровней. Еще около 500 млрд выплачено на зарплаты трудовым коллективам. Поэтому говорить, что мы дорого обходимся бюджету, некорректно.

— В начале декабря президент утвердил федеральный бюджет на 2021–2023 годы. Как изменились расходы на Минобороны?

— Бюджет на предстоящие три года формировался в условиях жестких ограничений на фоне борьбы с пандемией. В результате базовые ассигнования на 2021–2023 годы Минфином были уменьшены на 10%, а на реализацию мероприятий ГПВ — на 5%.

При этом секвестированию не подлежали расходы на обеспечение социальных гарантий перед личным составом, медицинское обеспечение с учетом сложной эпидемиологической обстановки. А также малобюджетные направления расходов, сокращение которых могло быть критичным в связи с наличием уже реализуемых мероприятий и незначительными возможностями по маневрированию ресурсами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Источник изображения: iz.ru

Сокращение финансирования ГПВ нам удалось компенсировать, используя кредитную схему, подразумевающую опережающее авансирование предприятий ОПК с использованием кредитов опорного банка. Часть процентов по кредиту возмещает само предприятие за счет снижения себестоимости продукции, вторую часть по госгарантиям компенсирует Министерство промышленности.

Работа над этим бюджетом потребовала концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях расходов Министерства обороны. А также принятие отдельных решений для синхронизации мероприятий государственной программы вооружения с созданием необходимой инфраструктуры и комплектованием личным составом.

Военный бюджет на ближайшую трехлетку позволит выполнять стоящие перед Вооруженными силами задачи по обеспечению безопасности нашей страны в полном объеме.

Алексей Рамм