Искусственному интеллекту впервые доверили пилотирование реального военного самолета

Самолет ВВС США U-2 "Dragon Lady" стал первым военным самолетом, пилотирование которого доверили системе искусственного интеллекта. 15 декабря 2020 года самолет высотной разведки U-2, входящий в состав 9-го разведывательного крыла ВВС США и пилотируемый майором "Vudu", взлетел с полосы базы Бил Эр Форс Бейс, Калифорния, после чего к управлению самолетом в режиме ко-пилота была допущена система искусственного интеллекта под названием ARTUµ.

Система ARTUµ является результатом трех лет работы специалистов лаборатории U-2 Federal Laboratory, которая находится под управлением командования ВВС США. Эта система была создана для того, чтобы взять на себя выполнение множества рутинных операций, которые сейчас выполняются пилотом. Обученная на результатах множества компьютерных моделирований система ARTUµ во время испытательного полета пыталась отразить учебную ракетную атаку, опираясь на данные, получаемые от массы датчиков, радара и систем тактической навигации.

Используя опыт, приобретенный за время полумиллиона компьютерных моделирований, система ARTUµ во время испытательного полета произвела поиск вражеских ракетных пусковых установок, вражеских самолетов и их центра управления. На основе данных этого поиска система рассчитала оптимальную стратегию уклонения и противодействия ракетной атаке. Эту же самую задачу, используя те же самые данные от радарной установки, выполнял по старинке и человек-пилот в целях проверки работы системы искусственного интеллекта.

Целью испытательного полета, которая была успешно достигнута, являлась демонстрация того, что искусственный интеллект ARTUµ является достаточно функциональной системой, способной оказать максимально возможную помощь человеку во время выполнения боевого задания.

В дальнейшем система ARTUµ будет модернизироваться, а ее функциональные возможности буду расширяться таким образом, что она сможет контролировать практически все системы самолета U-2. И, в конце концов, все может прийти к тому, что для выполнения не очень сложных разведывательных миссий самолету U-2 уже не будет требоваться живой человек-пилот.