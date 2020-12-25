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Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства

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Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Ученые НИЦ "Курчатовский институт" в составе исследовательской группы получили перспективный материал для создания самообучающихся нейроморфных вычислительных систем. Их энергоэффективность превосходит традиционные компьютеры на несколько порядков.

Новый материал, изготовленный по оригинальной технологии, обладает всеми необходимыми характеристиками для имитации нейронных контактов биоподобной вычислительной системы. На его основе был создан прототип самообучающегося роботизированного устройства.

"Идеальная нейроморфная система должна обладать высокой вычислительной эффективностью и низким энергопотреблением. Приблизиться к этим показателям удается за счет имитации структурных особенностей человеческого мозга, - пояснил начальник отдела ресурсных центров НИЦ "Курчатовский институт" Андрей Емельянов. - Нейроморфные устройства состоят из специальных материалов "с эффектом памяти" (мемристоров), которые воспроизводят функции нейронных контактов".

По словам ученого, эти технологии открывают огромные возможности для решения различных когнитивных задач, таких как обработка текста и речи, распознавание образов, принятие решений.

Новый материал представляет собой слоистую структуру из ниобата лития с включением металлических нанокристаллов. Он был изготовлен путем последовательного нанесения тонких пленок методом ионно-лучевого осаждения. Исследователи обнаружили, что концентрация металлических нанокристаллов в материале оказывает значительное влияние на его свойства. Варьируя состав тонких пленок, им удалось подобрать "идеальные" параметры, при которых нанокомпозит демонстрирует наилучшие характеристики.

Разработанный учеными материал гораздо точнее имитирует искусственные нейронные контакты по сравнению с традиционными металлооксидными полупроводниками. Причиной тому - механизмы, по которым этот нанокомпозит функционирует в нейроморфном устройстве. Как и в живой системе, обработка сигнала здесь имеет аналоговый характер, а изменение силы связи между искусственными нейронами осуществляется за счет изменения концентрации и диффузии ионов.

Отличительной особенностью нового материала является то, что созданная на его основе нейроморфная система способна имитировать свойство "пластичности" мозга. Так, в живом организме дофамин может регулировать силу взаимодействия между нейронами, а в новом устройстве эту роль играют искусственные нейромедиаторы.

Преимущество такой системы заключается в том, что процесс ее обучения не требует присутствия "учителя". Устройство само корректирует свою работу путем взаимодействия со средой, которая является источником так называемых "наград" и "наказаний".

На основе нового нанокомпозита ученые создали массивы мемристоров и сконструировали прототипы нейроморфных систем. Пилотные испытания показали, что такие биоподобные устройства способны "адаптироваться" к различным начальным условиям. Это открывает перспективы создания больших нейроморфных систем, обладающих способностью к самообучению.

В работе приняли участие специалисты НИЦ "Курчатовский институт" и Воронежского государственного технического университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Applied.


Фото предоставлены пресс-службой НИЦ «Курчатовский институт»

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1 комментарий
№1
25.12.2020 11:31
Цитата, q
процесс ее обучения не требует присутствия "учителя". Устройство само корректирует свою работу путем взаимодействия со средой, которая является источником так называемых "наград" и "наказаний".
Человечество доиграется...
Как в одном научно-фантастическом рассказе 70-х годов:
Создали супер-ЭВМ, закачали в неё все знания мира - все книги, фильмы, телепередачи... Первый контакт решили начать с вопроса машине: "Есть ли Бог?"
Машина помурчала, пощёлкала и ответила: "Теперь есть!"
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