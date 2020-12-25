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Naked Science

На Як-40 установили инновационный сверхпроводниковый электродвигатель

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Летающая лаборатория с инновационным сверхпроводниковым электродвигателем
Летающая лаборатория с инновационным сверхпроводниковым электродвигателем.
Источник изображения: ciam

Российские специалисты готовят к полету самолет со сверхпроводниковым двигателем. Уже провели монтаж силовой установки и пробный запуск двигателя.

О подготовке к полету инновационного самолета, оснащенного сверхпроводниковым двигателем, сообщили в ЦИАМ имени П. И. Баранова. Монтаж силовой установки провели на территории Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.

Электрический двигатель установили в носовой части летающей лаборатории, выполненной на базе самолета Як-40. Ранее мотор уже прошел ряд испытаний на наземных стендах.

Электродвигатель разработала компания «СуперОкс». Его мощность составляет 500 кВт. Согласно плану, первый полет летающая лаборатория должна выполнить в 2021 году.

Предполагается, что применение такой силовой установки даст возможность снизить расход заряда аккумуляторных батарей. Как отмечают в ЦИАМ, это направление можно считать одним из важнейших в современной авиации.

Напомним, не так давно компания Harbour Air провела испытания своего нового самолета с «нулевым выбросом». Машина выполнена на основе Cessna 208B. Она получила двигатель мощностью 560 кВт. До этого Harbour Air установила такой же двигатель на небольшой гидросамолет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-40
Компании
Cessna
Textron
ЦИАМ им. Баранова
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