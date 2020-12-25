Войти
Naked Science

Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей

461
1
-1
HAWC
HAWC.
Источник изображения: thedrive

Согласно представленным данным, первые летные испытания новой американской гиперзвуковой ракеты HAWC от Lockheed Martin прошли неудачно. В результате череды ошибок пуск с борта бомбардировщика B-52 решили не проводить.

США находятся в числе мировых лидеров в области разработки гиперзвукового оружия (не будет преувеличением сказать, что они на первом месте). Между тем техническая сложность таких систем вооружения может стать серьезной преградой на пути введения новых ракет в строй.

Этот тезис в очередной раз подтвердили первые летные тесты гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Во время испытания стратегический бомбардировщик B-52 должен был запустить ракету, однако, как сообщает со ссылкой на свой источник издание Air Force Magazine, пуск так и не произвели.

Причиной неудачи назвали стечение обстоятельств, не связанных с конструкцией ракеты. «Это не вопрос, связанный с конструкцией гиперзвуковой крылатой ракеты. Это из разряда глупых ошибок», — приводит выдержку из материала «Газета.Ru». Вероятно, конкретная причина провала кроется в «базовых ошибках», связанных с механическими особенностями проведения тестов перспективного изделия.

Известно, что до этого американцы провели как минимум несколько тестов HAWC, без пусков ракет. Ранее появилась информация о том, что комплекс непреднамеренно сбросили с борта самолета и утеряли в ходе полета. Однако, согласно новым данным, ничего подобного в реальности не происходило.

Возможный внешний вид гиперзвуковой ракеты HAWC

Источник изображения: Lockheed Martin

Разработку HAWC ведут в рамках тендера, который объявило Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA). Предполагается создание ракеты, которую можно было бы запускать с борта истребителей, включая новейший истребитель пятого поколения F-35.

Сейчас в тендере участвуют две корпорации: Lockheed Martin и Raytheon. В 2019-м представители последней заявляли, что ракета может полететь к концу прошлого года. Теперь, вероятно, летных тестов HAWC можно ждать в лучшем случае в 2021 году.

Важно отметить, что Hypersonic Air-breathing Weapon Concept — не единственный гиперзвуковой комплекс воздушного базирования, который создают американцы.

Вероятно, больше шансов на реализацию имеет другая разработка — гиперзвуковая ракета AGM-183A, или Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Напомним, недавно бомбардировщик B-1B запустил дозвуковую крылатую ракету с внешнего держателя, который в будущем можно применять для пусков ARRW.

Отметим также, что ранее американцы раскрыли некоторые технические детали комплекса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-35
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
03.09.2020
США испытали гиперзвуковые HAWC
11.06.2020
Прототип гиперзвуковой ракеты чуть не потеряли в ходе учений в США
01.05.2020
ВВС США запускают новую программу создания авиационной гиперзвуковой ракеты
02.12.2019
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
13.12.2018
Что смогут авиационные двигатели будущего?
1 комментарий
№1
25.12.2020 11:33
Американцы хоть прямо заявляют что HAWC с ГПВРД. Ну нас делают тайну каким двигателем оснащен Циркон. Отсюда одни доказывают что он с ГПВРД, другие с РДТТ, третьи вообще утверждают что ГПВРД невозможен. Сдается мне нет на Циркона ГПВРД. Иначе о таком достижении как реально работающий такой двигатель с гордостью бы сообщили.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:59
  • 2
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений