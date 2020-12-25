Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей

Согласно представленным данным, первые летные испытания новой американской гиперзвуковой ракеты HAWC от Lockheed Martin прошли неудачно. В результате череды ошибок пуск с борта бомбардировщика B-52 решили не проводить.

США находятся в числе мировых лидеров в области разработки гиперзвукового оружия (не будет преувеличением сказать, что они на первом месте). Между тем техническая сложность таких систем вооружения может стать серьезной преградой на пути введения новых ракет в строй.

Этот тезис в очередной раз подтвердили первые летные тесты гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Во время испытания стратегический бомбардировщик B-52 должен был запустить ракету, однако, как сообщает со ссылкой на свой источник издание Air Force Magazine, пуск так и не произвели.

Причиной неудачи назвали стечение обстоятельств, не связанных с конструкцией ракеты. «Это не вопрос, связанный с конструкцией гиперзвуковой крылатой ракеты. Это из разряда глупых ошибок», — приводит выдержку из материала «Газета.Ru». Вероятно, конкретная причина провала кроется в «базовых ошибках», связанных с механическими особенностями проведения тестов перспективного изделия.

Известно, что до этого американцы провели как минимум несколько тестов HAWC, без пусков ракет. Ранее появилась информация о том, что комплекс непреднамеренно сбросили с борта самолета и утеряли в ходе полета. Однако, согласно новым данным, ничего подобного в реальности не происходило.

Возможный внешний вид гиперзвуковой ракеты HAWC Источник изображения: Lockheed Martin

Разработку HAWC ведут в рамках тендера, который объявило Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA). Предполагается создание ракеты, которую можно было бы запускать с борта истребителей, включая новейший истребитель пятого поколения F-35.

Сейчас в тендере участвуют две корпорации: Lockheed Martin и Raytheon. В 2019-м представители последней заявляли, что ракета может полететь к концу прошлого года. Теперь, вероятно, летных тестов HAWC можно ждать в лучшем случае в 2021 году.

Важно отметить, что Hypersonic Air-breathing Weapon Concept — не единственный гиперзвуковой комплекс воздушного базирования, который создают американцы.

Вероятно, больше шансов на реализацию имеет другая разработка — гиперзвуковая ракета AGM-183A, или Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Напомним, недавно бомбардировщик B-1B запустил дозвуковую крылатую ракету с внешнего держателя, который в будущем можно применять для пусков ARRW.

Отметим также, что ранее американцы раскрыли некоторые технические детали комплекса.