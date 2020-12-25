Войти
Интерфакс-АВН

Иран срочно укрепляет силы ПВО вблизи ядерных объектов из-за возможных ударов США

473
0
0
Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США, сообщила в четверг кувейтская газета "Аль-Кабас", ссылаясь на информированные иранские источники.

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - отмечает газета.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе - ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указало, что Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фардо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

Всего, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на территории Ирана располагается 17 ядерных объектов.

Центральное командование вооруженных сил США в понедельник сообщило, что ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Кувейт
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
17.07.2017
Даже муха не пролетит
06.07.2016
Три кита безопасности
19.10.2012
Самый современный в техническом плане корабль ВМС – Popular Science, CША
26.10.2007
Рлс "Дарьял" в Габале в фокусе всеобщего внимания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:59
  • 2
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений