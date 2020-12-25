Иран срочно укрепляет силы ПВО вблизи ядерных объектов из-за возможных ударов США

Дубай. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США, сообщила в четверг кувейтская газета "Аль-Кабас", ссылаясь на информированные иранские источники.

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - отмечает газета.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе - ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указало, что Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фардо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

Всего, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на территории Ирана располагается 17 ядерных объектов.

Центральное командование вооруженных сил США в понедельник сообщило, что ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.