Начато производство модернизированной зенитной управляемой ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела-10М»

Как сообщило 24 декабря 2020 года АО "Концерн "Калашников" (входит в состав Госкорпорации Ростех), оно завершило испытания и начало серийное производство модернизированной зенитной управляемой ракеты 9М333, предназначенной для зенитных ракетных комплексов семейства "Стрела-10М".

Модернизированная зенитная управляемая ракета 9М333 для зенитных ракетных комплексов семейства "Стрела-10М" (с) Саид Аминов / saidpvo.lj.com

Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

ЗУР "Стрела" 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является ее важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. ЗУР 9М333 позволяет вести огонь по принципу "выстрелил-забыл".

Со стороны bmpd напомним, что, как заявлялось ранее, новая ЗУР 9М333 была разработана еше в 1980-е годы для замены старых штатных ракет серии 9М37 в составе зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО "Стрела-10".

Решение о работах по модернизации ЗУР 9М333 и возобновлении ее серийного производства было принято Министерством обороны России в 2018 году. Ракета, также как и 9М37 выполнена по аэродинамической схеме "утка". Ракета 9М333 оснащена двигателем повышенной эффективности и транспортно-пусковым контейнером, имеет новую головку самонаведения, автопилот и боевую часть. Новая ГСН имеет три режима работы, помимо инфракрасного и фото контрастного, имеется помеховый режим. Автопилот обеспечивает более устойчивую работу ГСН и контура управления ракетой. Новая боевая часть имеет массу 5 кг (вместо 3 кг на ЗУР 9М37). Повышена вероятность поражения целей за счёт увеличения разрывного заряда, длины и сечения поражающих элементов. Длина ракеты увеличена до 2,23 м. Как и ракеты 9М37, ракета 9М333 может использоваться всеми модификациями комплекса "Стрела-10".

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