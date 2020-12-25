"Ее обмануть очень тяжело". Военный эксперт о ракете "Стрела-9М333"

Завершились испытания новейшей зенитной ракеты "Стрела-9М333", сообщили в концерне "Калашников". Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, чем эта ракета превосходит аналоги подобного класса.
На полигоне в Оренбургской области успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты (ЗУР) "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".
По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.
Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах, когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.
"Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.
Уточняется, что изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил ‒ забыл".
Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, почему благодаря наличию трех режимов самонаведения новая ракета превосходит аналоги подобного класса.
Эксперт уточнил, почему принцип работы "выстрелил ‒ забыл" подразумевает повышение эффективности работы ЗУР.
В концерне "Калашников" сообщили, что поскольку испытания ракеты "Стрела-9М333" завершены, концерн приступает к ее производству в интересах Министерства обороны.