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РИА Новости

"Ее обмануть очень тяжело". Военный эксперт о ракете "Стрела-9М333"

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Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

Завершились испытания новейшей зенитной ракеты "Стрела-9М333", сообщили в концерне "Калашников". Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, чем эта ракета превосходит аналоги подобного класса.

На полигоне в Оренбургской области успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты (ЗУР) "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".

По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.

Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах, когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.

"Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.

Уточняется, что изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил ‒ забыл".

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, почему благодаря наличию трех режимов самонаведения новая ракета превосходит аналоги подобного класса.

"Раньше в таких ракетах головка самонаведения имела один диапазон, потом их стало два, теперь появился третий. Для чего это сделано ‒ для защищенности от помех. Когда самолет или вертолет отстреливает тепловые ловушки, они могут ракету "увести". Если ракета работает в нескольких диапазонах, то ее "обмануть" очень тяжело ‒ она как захватила цель, так к ней и летит, и подрывается либо рядом, либо внутри", ‒ отметил Юрий Кнутов.

Эксперт уточнил, почему принцип работы "выстрелил ‒ забыл" подразумевает повышение эффективности работы ЗУР.

"Это значит прицелился, выпустил ракету, и она дальше сама летит к цели. Управлять, корректировать ее полет не нужно, не нужно держать цель в прицеле. Появляется возможность использовать в это время другую ракету, чтобы стрелять уже по другой цели, пока первая ракета подлетит и уничтожит воздушное средство противника", ‒ пояснил Юрий Кнутов.

В концерне "Калашников" сообщили, что поскольку испытания ракеты "Стрела-9М333" завершены, концерн приступает к ее производству в интересах Министерства обороны.

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