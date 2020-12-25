Жесткий «Ответ» подводной угрозе

Завершены испытания корабельного противолодочного ракетного комплекса

Успешные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» заслонили, увели на второй план сообщения о завершении государственных испытаний корабельного противолодочного ракетного комплекса (ПЛРК) «Ответ». Между тем это событие стоит того, чтобы обратить на него пристальное внимание. Сейчас ведется подготовка технической документации, дабы до конца текущего года или в начале следующего официально принять комплекс на вооружение ВМФ РФ. Минобороны уже начало серийные закупки ПЛРК.

Противолодочные ракетные комплексы предназначены для того, чтобы обнаруживать, классифицировать и поражать субмарины и боевые необитаемые подводные аппараты противника на больших дистанциях. Делается это не из спортивного интереса, а для недопущения скрывающегося в глубинах врага в зону, откуда он способен нанести удар торпедным оружием.

Последний ПЛРК, предназначенный для использования с надводных кораблей, был создан еще в советские времена свердловским ОКБ «Новатор» и назывался РПК-6М «Водопад» (SS-N-16 Stallion – по классификации НАТО, то есть «Жеребец»). Он был принят на вооружение в 1981 году. «Водопад»-«Жеребец» имеет довольно замысловатую схему движения, поскольку вариант, предназначенный для запуска с борта подводных лодок («Водопад-ПЛ»), выстреливается из стандартных 533-мм торпедных аппаратов субмарин. После выстрела из торпедного аппарата (обычного, как на больших противолодочных кораблях проекта 1155, или специальных, как на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» проекта 11442 и на сторожевых кораблях проекта 11540 «Ястреб») противолодочная ракета (ПЛУР) 83-РН какое-то расстояние идет под водой как обычная торпеда. Затем делает горку – берет круто вверх. Когда ПЛУР вырывается из-под воды, включается твердотопливный реактивный двигатель (те, кто наблюдал это зрелище, единогласно утверждают, что выглядит оно фантастически), который доставляет ракету к цели на дальность до 50 км. Там происходит сброс на парашюте боевой части, которая состоит из ядерной глубинной бомбы или 400-мм малогабаритной электрической торпеды УМГТ-1. Торпеда бежит к подводной лодке противника, находящейся на расстоянии до 8 км и глубине до 500 м со скоростью 41 узел.

Когда в ОКБ «Новатор» в 90-е годы прошлого века приступили к созданию новой корабельной ПЛУР, то решили, дабы ускорить доставку боеприпаса к цели, исключить этап «ныряния в воду». Это объяснялось еще и тем, что ракета 91РЭ2 предназначалась для поставки на экспорт в составе комплекса Club-N и запускалась из универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3Р-14, как и другие КР системы Club (экспортный вариант «Калибра»). Наличие ракет различного назначения с единой универсальной системой подготовки стрельбы позволяет варьировать боекомплект на носителях в зависимости от поставленной задачи и конкретной боевой обстановки.

Масса ракеты 91РЭ2 – 1300 кг, длина – 6,5 м, дальность стрельбы – 40 км, скорость полета – 2 М. В качестве боевой части используются противолодочная 324-мм торпеда МПТ-1УМЭ «Колибри» с 45-узловой скоростью, дальностью хода 8 км и глубиной хода 450 м. Она несет 44-килограммовый заряд взрывчатого вещества.

С учетом увеличения скоростных и маневренных характеристик современных атомных и неатомных подводных лодок, а также снижения уровня их физических полей, то есть скрытности, сегодня флоту потребовался более совершенный ПЛРК. Им и стал «Ответ». Главными его создателями стали питерские концерны ЦНИИ «Гидроприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». Первый является ведущим разработчиком морского подводного оружия в нашей стране, а второй – ведущим отечественным институтом в сфере высокоточной навигации, оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок и гидроакустических систем. ОКБ «Новатор» отошло на второй план, как мы полагаем, в связи с большой загруженностью предприятия по созданию новых модификаций ракет семейства «Калибр» и зенитных ракетных систем, хотя идеология противолодочного комплекса и ракетный носитель на базе 91Р2, безусловно, имеют екатеринбургское происхождение.

Опытно-серийное производство «Ответа» началось в прошлом году, а в начале ноября этого года новейший фрегат Российского ВМФ «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 успешно завершил полный цикл государственных испытаний ПЛРК. В состав «Ответа» входят корабельный гидроакустический комплекс (ГАК), опускаемая вертолетная ГАС, универсальная пусковая установка 3С14, баллистические ракеты-носители с 324-мм противолодочными торпедами МПТ-1УМ, системы связи и предстартовой подготовки. Обнаружение подводной цели может осуществляться не только ГАК и корабельным вертолетом Ка-27ПЛ, но также другими кораблями и подводными лодками, а также самолетами ПЛО Ил-38 и Ту-142М3, которые по линиям связи передают данные о движении и маневрах субмарины противника.

Расчет полетного задания корабельной системой управления стрельбой и ввод данных в ракету занимает всего 10 секунд! Затем следует пуск ракеты по баллистической траектории в зону местонахождения подводной цели. Длина двухступенчатой твердотопливной 533-мм ракеты – 7,65 м, стартовый вес – чуть более 2 т. Она имеет инерциальную систему наведения. После отделения первой ступени ракета выводится по управляемой траектории в район вероятного нахождения подводной лодки на двигателе второй ступени. В это время происходит корректировка траектории, стабилизация и наведение ракеты в заданную точку при помощи бортовой инерциальной системы и посредством аэродинамических рулей.

После отделения второй ступени торпеда МПТ-1УМ приводняется на парашюте, погружается в воду и начинает поиск цели в автоматическом режиме, двигаясь по спирали без включения двигателя, но с работающей гидроакустической головкой самонаведения. После обнаружения цели включается двигатель торпеды. Происходит скоростное сближение с целью выполнения маневров уклонения и противодействия, а затем – поражение субмарины противника.

Масса малогабаритной 324-мм торпеды МПТ-1УМ, разработанной дубненским ГНПП «Регион», 300 кг, длина – 3 м, боевая часть весит 60 кг. Ее максимальная глубина хода – 800 м, а максимальная скорость – 50 узлов. Дальность действия многоканальной ГСН с пространственно-временными корреляционными методами обработки сигналов с адаптивным углом упреждения – 2 тыс. м. Как подтвердили испытания торпеды, высокочувствительная головка самонаведения способна услышать не только работу самых тихих лодочных двигателей и гребных винтов, но и шум обтекающей субмарину воды.

Время выполнения боевой задачи комплексом «Ответ» – 1–2 минуты, дальность стрельбы от 5 до 50 км. Максимальная скорость полета ракеты на маршевом участке – 2,5 М. Одновременно для атаки одной АПЛ или ДЭПЛ может применяться до четырех ракет. Вероятность поражения цели при среднеквадратичной ошибке целеуказания 300–500 м составляет 0,91.

Принятие на вооружение комплекса «Ответ» и его внедрение на корабли значительно повысит противолодочные возможности Российского флота. Теперь крупным надводным кораблям ВМФ РФ и соединениям можно выстраивать трехэшелонную систему ПЛО. В ближней зоне – до 20 км – против субмарин и выпущенных ими торпед применяется комплекс ПЛО/ПТО «Пакет-НК». В средней зоне – в радиусе 5–50 км используется «Ответ», а в дальней – до 100 км – торпеды и глубинные бомбы вертолетов Ка-27ПЛ.

Уже в ближайшее время комплекс «Ответ» получат фрегаты 22350 и 11356, переоборудуемые из БПК во фрегаты корабли проекта 1155М, корветы 20385, проходящий модернизацию по проекту 11442М тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Найдется ему место и на перспективных боевых кораблях и подводных лодках (на базе ПЛУРО 91РЭ1) новых проектов. Ведь такой «Ответ» нужен всем.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.