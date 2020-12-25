Эксперты рекомендуют НАТО ужесточить политику

В отношении России и Китая разрабатывается новая стратегия сдерживания

В начале декабря министры иностранных дел и обороны стран – членов НАТО в онлайн-режиме рассмотрели вопрос о необходимости реформирования альянса. Участникам форума был представлен доклад «НАТО-2030: единство в новую эру», подготовленный группой независимых экспертов, состав которой 31 марта этого года утвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Группу экспертов возглавил Томас де Мезьер, в свое время руководивший МО и МВД ФРГ, а также занимавший пост федерального министра по особым поручениям канцлера Ангелы Меркель. Сопредседателем Мезьера стал Уэсс Митчел, бывший американский дипломат, ныне занимающий пост вице-председателя совета директоров Центра анализа европейской политики. В состав группы вошли эксперты из Великобритании, Канады, Дании, Италии, Польши, Турции, Франции и Нидерландов. Окончательная версия доклада должна быть рассмотрена на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году. На основании оценок и предложений экспертов планируется утвердить новую Стратегическую концепцию альянса и сформулировать направления его дальнейшего развития. За восемь месяцев работы группы ее члены провели более 90 заседаний и обсудили рассматриваемые вопросы более чем с 200 представителями разных профессий. Был составлен доклад объемом 67 страниц, который содержит оценки современного состояния НАТО и включает 138 рекомендаций по всем направлениям строительства блока в ближайшие 10 лет.

Значительная часть документа посвящена вопросам противостояния с РФ и развития отношений с ней. После окончания холодной войны НАТО попыталось наладить конструктивные отношения с Россией на основе диалога и организации практического сотрудничества в областях, представляющих общие интересы. Однако, как утверждают авторы доклада, агрессивные действия России против Грузии и Украины на фоне постоянного наращивания потенциала ее ВС, а также агрессивные акции в Балтийском и Черноморском регионах, в Восточном Средиземноморье и на Крайнем Севере привели к обострению отношений Москвы со странами альянса и негативно повлияли на безопасность в Европе.

Россия постоянно проводит масштабные военные учения в непосредственной близости от границ стран НАТО. Российские ВВС и ВМФ значительно повысили дальность действия своих самолетов и кораблей и их оснащенность новыми системами вооружений. Все это привело к росту угроз в воздушном пространстве стран блока и ограничило свободу навигации в Атлантике. Действия России привели к нарушению значительной части ранее достигнутых международных соглашений. А также к появлению у ВС РФ множества обычных и нетрадиционных боевых возможностей, которые представляют существенную угрозу как странам – членам НАТО, так и стабильности и единству альянса в целом.

В последние годы Кремль неоднократно демонстрировал возможности своих ВС и готовность в кризисных ситуациях активно использовать военную силу. Руководители РФ предпринимают попытки использовать в своих интересах разногласия между союзниками и противоречия, возникающие в сообществе стран НАТО. Они также оказались причастны к использованию химического оружия в Сирии.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году альянс выступил единым фронтом против агрессивных действий РФ, включая повышение эффективности ее сдерживания на восточном фланге НАТО. Союзники проявили солидарность со странами, в которых Россия действовала вопреки международным нормам, как, например, в Англии и в некоторых других регионах.

В 2016 и в 2018 годах страны блока вновь подтвердили свою политику сдерживания Москвы. Но выразили готовность к продолжению диалога в рамках Совета Россия-НАТО (СРН) с целью обмена взглядами на кризис в Украине. А также поддержали идею создания каналов военных коммуникаций, позволяющих снизить риск возникновения кризисных ситуаций и повысить возможности по их предотвращению.

Однако, как утверждают составители документа, Россия продолжает следовать своей политике, включающей агрессивные действия и проведение гибридных кампаний, направленных на подрыв веры в демократические институты государств НАТО и снижение их обороноспособности, что является постоянным препятствием к ведению диалога с Кремлем.

Эксперты считают, что в соответствии с действующими тенденциями к 2030 году Россия скорее всего останется главной военной угрозой альянсу. Руководство блока вынуждено предпринимать соответствующие меры для демпфирования исходящих от России угроз. Но вместе с тем сохранять открытость для ведения переговоров, если лидеры России займут более конструктивную позицию в формировании отношений с НАТО.

Эксперты разработали ряд рекомендаций, на базе которых в ближайшие 10 лет лидеры блока должны модернизировать свои внутренние структуры и развивать отношения с Россией. Альянс должен осуществлять сдерживание Москвы и вести с ней диалог в рамках положений, сформулированных и утвержденных на саммитах в Уэльсе и Варшаве.

НАТО необходимо продолжить практику реагирования на угрозы и враждебные действия Кремля единым, политически согласованным и последовательным образом, без возврата к практике отмены ограничений, если руководство РФ не откажется от агрессивной политики. Единство НАТО в отношении к России является главным символом политического согласия его членов. Это база для эффективного сдерживания и демонстрация действий стран блока при возникновении кризисных ситуаций и при появлении угроз.

При разработке политики обеспечения национальной безопасности и обороны каждая из стран блока должна строго придерживаться общих принципов НАТО и постоянно взаимодействовать со своими соратниками по всем вопросам неделимости подходов к защите Евро-Атлантической зоны. Это касается также случаев возникновения кибернетических угроз и других инцидентов.

Членам альянса необходимо поддерживать на требуемом уровне свои обычные и ядерные силы. И иметь формирования, обладающие необходимой гибкостью для противодействия агрессии на всей территории, контролируемой НАТО, включая те регионы, в которых ВС РФ проявляют прямую или косвенную активность. Страны, не входящие в НАТО, должны направить свои усилия, чтобы их финансовая деятельность и военные приготовления адекватно соответствовали стратегическим потребностям союзников. В случае необходимости они должны быть способны предпринимать меры, способствующие поддержанию эффективного баланса обязательств США и развития оборонительных возможностей государств блока.

Руководство НАТО должно оставаться открытым для обсуждения вопросов мирного сосуществования и позитивно реагировать на конструктивные изменения внешней политики России. Для достижения продуктивности такого диалога лидеры союза должны твердо следовать своим принципам и вести его с позиций единства и силы. Проводимые дискуссии не должны стать заменой необходимой транспарентности или выполнения Москвой обязательств в соответствии с международным правом и двусторонними соглашениями, включая отказ от применения силы.

Союзники должны быть единодушны в своем стремлении побудить РФ к следованию нормам установленного миропорядка. Все меры НАТО в отношении России должны показывать, что они не направлены против русского народа и реализуются только в ответ на действия российского правительства.

СРН следует рассматривать как основную структуру для трансляции Кремлю политических установок альянса. Совет должен использоваться для информирования руководства РФ о мероприятиях по повышению взаимного доверия и укреплению международной безопасности, а также об акциях, направленных на демонстрацию твердости позиций блока в вопросах обеспечения обороноспособности и решения задач сдерживания своих противников. Кризис в Украине должен оставаться главным приоритетом деятельности СРН.

Составители доклада рекомендуют руководителям блока продолжить разработку мер, направленных на снижение уровня конфликтности в отношениях с РФ и повышение взаимного доверия. НАТО следует постоянно контактировать с Москвой по вопросам, непосредственно относящимся к угрозам безопасности членов союза, включая контроль вооружений, военную транспарентность, а также создание каналов связи, позволяющих исключить недопонимание действий друг друга.

В перспективе НАТО следует рассмотреть направления корректировки действующей двойной стратегии в отношении России. Руководству альянса нужно разработать динамичные стандарты, для принятия мер по противостоянию агрессивным действиям Москвы. Например, скоординировано ужесточать, а не просто возобновлять санкции в ответ на вскрытые факты проведения ею подрывных операций в Украине и т.д.

Однако при этом следует обеспечить повышение политической поддержки переговоров о контроле вооружений и мер по снижению рисков возникновения конфликтов. Дальнейшее развитие стратегии в этом направлении, по мнению экспертов, позволит обеспечить единство стран – членов НАТО и переформатировать сложившиеся тупиковые отношения с Россией, но уже на условиях блока.

В последней рекомендации экспертов в отношении РФ указывается, что для отслеживания и оценок «сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций», необходимо сформировать спецподразделение в рамках Объединенного управления разведки и безопасности (JISD). Эта структура будет постоянно информировать членов Североатлантического совета о результатах своей деятельности.

Китайское направление

Как отмечается в докладе, масштабы влияния КНР и глобальные устремления ее руководства ставят значительные проблемы перед открытыми западными демократиями и другими странами мирового сообщества. Прежде всего это определяется стремлением лидеров Китая к наращиванию политического авторитаризма и их территориальными претензиями.

Для большинства членов Альянса Китай является не только мощным экономическим конкурентом, но и серьезным торговым партнером. В связи с этим Пекин следует рассматривать как многоаспектного системного соперника, а не как экономического игрока или сосредоточенного только на Азии противника стран блока.

Китай и не является страной, представляющей непосредственную военную угрозу союзникам в масштабах, сопоставимых с Россией. Однако его руководство предпринимает усилия по расширению присутствия в Атлантике, Средиземноморской зоне и Арктике, укрепляет военное сотрудничество с Кремлем. Китай разрабатывает баллистические ракеты и самолеты дальнего радиуса действия, авианосцы, ударные атомные подводные лодки, способные действовать в любой зоне Мирового океана, экстенсивно наращивает космический потенциал и расширяет ядерный арсенал.

Союзники все в большей мере начинают испытывать влияние Китая. Такие инициативы Пекина, как «Один пояс – один путь», «Полярный шелковый путь» и «Цифровой шелковый путь», активно реализуются на практике. В их рамках КНР создает элементы инфраструктуры в Европе, которые в перспективе будут взаимодействовать друг с другом и обладать соответствующими средствами коммуникаций.

Некоторые страны НАТО уже испытали кибернетические атаки со стороны Поднебесной, зафиксировали факты кражи интеллектуальной собственности оборонного значения и подверглись воздействию кампаний по дезинформации, особенно после начала пандемии COVID-19. Политические амбиции Китая включают намерения к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, а к 2049 году обрести статус ведущей мировой технологической супердержавы.

На встрече руководителей НАТО в ноябре 2019 года в Лондоне союзники пришли к выводу, что Китай является для стран альянса как источником возможностей, так и источником вызовов. На форуме было отмечено, что к 2030 году НАТО должно действовать с позиции силы, позволяющей каждому из союзников вносить посильный вклад во взаимодействие с КНР и противодействовать попыткам Пекина оказать на них влияние.

Странам НАТО необходимо прийти к более четкому осознанию возможностей Пекина, его действий и намерений, влияющих на евро-атлантическую безопасность. НАТО следует удвоить усилия по оказанию помощи входящим в него странам по развитию возможностей противостояния КНР и поддержания их технологического превосходства.

Участники встречи пришли к согласию, что страны блока должны сохранять политическое единство и оставаться платформой для консультаций по оценке действий Китая и принятия мер по защите своих моральных ценностей и сложившегося миропорядка. Кроме того, союзники должны быть открыты для ведения конструктивного диалога с Пекином, если рассматриваемые проблемы соответствуют их интересам.

На базе проведенных оценок эксперты сформулировали серию рекомендаций. Они полагают, что странам альянса необходимо усилить координацию фундаментальных стратегических установок. НАТО остро нуждается в развитии политической координации в тех областях, где КНР выступает в качестве главного оппонента и ее действия представляют значительную угрозу.

Альянс должен обеспечить комплексное рассмотрение вызовов со стороны Китая в рамках действующих органов и комитетов, включая такие области, как кибернетика, гибридные войны, перспективные и прорывные технологии, космос, контроль развития и распространения вооружений. Руководству блока необходимо также рассмотреть вопрос о создании единого консультативного органа, который будет объединять союзные страны, различные институциональные структуры, партнеров НАТО и служить местом обсуждения всех аспектов обеспечения безопасности, связанных с Китаем. В случае возникновения угроз со стороны КНР альянс должен быть готов к демонстрации своей возможности по их преодолению и созданию эффективной защиты.

НАТО следует уделять значительно больше времени и политических ресурсов противодействию вызовам со стороны Китая. Оценивать его государственные возможности, реальный экономический рост и идеологические задачи, поставленные руководством КНР. Все это требует разработки политической стратегии, которая будет действовать в условиях повышения влияния КНР мире в период до 2030 года.

В заключение эксперты посоветовали лидерам блока сохранять абсолютную открытость для сотрудничества с Китаем во всех областях, представляющих обоюдный интерес или являющихся сферами противостояния, включая рассмотрение вопроса о формировании механизмов предотвращения военных конфликтов.

Следует отметить, что все изыскания экспертов группы Столтенберга в настоящее время носят неофициальный характер и приобретут статус руководства к действию только после их рассмотрения и утверждения на саммите альянса в будущем году в Брюсселе.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»