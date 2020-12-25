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Интерфакс-АВН

Носитель "Калибров" корвет "Гремящий" передадут флоту 29 декабря

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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" передадут флоту в начале следующей неделе, сообщили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь".

"29 декабря 2020 года на Судостроительном заводе "Северная верфь" состоится церемония подъема Военно-Морского флага на головном корвете проекта 20385 "Гремящий"", - сообщили в пресс-службе.

Сообщалось, что корвет планируется принять в состав ВМФ в конце декабря.

Корвет проекта 20385 предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27, информирует пресс-служба.

10 декабря корабль в ходе госиспытаний поразил крылатую ракету в Балтийском море.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провёл артиллерийские и торпедные стрельбы.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Водоизмещение "Гремящего" - 2200 тонн, длина - 104 метра, ширина - 13 метров. Скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 морских миль. Экипаж - 107 человек.

Он был заложен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года. ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" рассчитывает передать ВМФ РФ головной корвет проекта 20385 "Гремящий" 25 декабря, сообщил журналистам 12 ноября генеральный директор судозавода Игорь Орлов.

"Он проходит государственные испытания. У нас по контракту (передача, - "ИФ") - 25 декабря. Мы рассчитываем, что мы уложимся в этот срок", - сказал Орлов, добавив, что "все идёт по плану".

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27
Ка-27ПЛ
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
Калибр КР
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