Космодром «Европа» появится на Кавказе

Компания Success Rockets заключила соглашение о строительстве к 2025 году частного космодрома на территории Республики Дагестан.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Частная российская космическая компания Success Rockets выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта «Европа» в Республике Дагестан. Партнером выступила АО «Корпорация развития Дагестана», - отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, строительство космодрома начнется осенью 2021 года, он будет возведен к 2025 году в северной части республики. Объем инвестиций составит 600 млн рублей.

В компании убеждены, что это увеличит количество высокотехнологичных производств, рабочих мест и обеспечит развитие туристического направления региона.

«На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников», - подчеркнули в компании.