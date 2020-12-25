Гибридная война против культурного кода

Голливудская киноиндустрия – один из каналов внедрения в массовое сознание американских ценностей. Кадр из фильма «Бэтмен возвращается». 1992.

Цивилизационная многополярность поменяет векторы в мировом развитии

Культурный код, культурный фокус и другие уникальные факторы, определяющие единство и устойчивость российского общества, чутко реагируют на трансформацию цивилизационной многополярности, которая решительно выдвигается на смену 500-летней эпохе всемирно-исторического лидерства Запада.

В русле изменений, предсказанных Н.Я. Данилевским еще в 1869 году, новый акцент приобретают древние мировые цивилизации: Китай и Индия. В стадии переосмысления и поиска своей цивилизационной идентичности находится исламский мир. Сложные процессы трансформации происходят в Латинской Америке.

Президент России Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Для утверждения нашей страны в этом качестве предстоит еще немало потрудиться, укрепить реальную независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах.

Автор концепта «Столкновение цивилизаций» Сэмюэль Хантингтон справедливо заметил, что «в возникающем мире этнических конфликтов и цивилизационных столкновений западная вера в универсальность западной культуры страдает тремя недугами: она ошибочна; она аморальна; она опасна».

Политические реалии современности показывают, что западная культура и западные ценности не универсальны. А попытки их универсализировать наряду с другими, не западными по происхождению, требуют четкого знания объективных границ возможного.

Кризисы и вызовы

Как будет происходить смена цивилизационной модели Запада? На этот процесс влияют особенности периода, когда социальная солидарность и поддержание общественного доверия внутри стран, отношения государств и цивилизаций и в конечном счете международный мир и стабильность подвергаются жесточайшим испытаниям ввиду новых вызовов и угроз. Это пандемия COVID-19 и крах глобализации, мировая гибридная война «всех против всех», обострение соперничества между основными центрами силы на фоне попыток США сохранить свое экономическое, финансовое, информационное и военное доминирование.

Растет угроза большой войны. Выход США из Договора по открытому небу, нежелание Вашингтона продлить СНВ-3, развал американцами практически всех международных соглашений повышают вероятность возникновения крупного конфликта по ошибке – из-за неправильной интерпретации намерений одной из сторон. Между США и Китаем развивается масштабная холодная война.

Пожелания по поводу выхода из пандемического кризиса высказал патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер: «Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса… Решение насущных проблем должно в конечном итоге сопровождаться глобальным совместным видением и программой… Кризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны отвлекать внимание от плана по переходу к посткоронавирусному порядку».

В условиях углубляющегося диссонанса между центрами силы и перспективой утраты США политического, экономического, а в перспективе, вероятно, и силового лидерства формируется модель миропорядка, в котором берут верх центробежные силы. Происходит это на фоне нарастающего стратегического соперничества в условиях искусственно провоцируемого хаоса. Краткосрочный и долгосрочный прогнозы итогов этих процессов сегодня вряд ли возможны – особенно с учетом невысокого качества правящих «элит», явно не соответствующих сложности стоящих перед ними задач и генерирующих импульсы дополнительной непредсказуемости. Ясно одно: мы наблюдаем пока вершину айсберга.

Глубокие изменения происходят в культурно-мировоззренческой сфере, ставшей важным плацдармом операций мировой гибридной войны.

Культурный код как основа единства народа

Важным объектом стратегии гибридной войны в культурно-мировоззренческой сфере является культурный код (КК) государства-жертвы, на разрушение которого направлены операции войны. Американский психоаналитик Клотер Рапай писал: «Культурный код – это культурное бессознательное. Он определяет набор образов, связанных с каким-либо понятием в нашем сознании. Это не то, что мы говорим или четко осознаем, а то, что скрыто даже от нашего собственного понимания, но проявляется в наших поступках. Смысл образов в разных культурах не совпадает».

Люди разных стран и культур, имея общую человеческую природу, обладают разным «коллективным подсознательным» и «культурным бессознательным». Что в общем виде и называется культурным кодом. Уникальные культурные особенности передаются в виде социального опыта от предков к последующим поколениям и сохраняются в некой матрице как множество элементов, позволяющих идентифицировать культуру народа. При анализе стратегической культуры государства КК нации помогает прогнозировать поведенческие реакции, определяет народную психологию, позволяет предвидеть возможные действия во внутренней и внешней политике.

С одной стороны, именно КК наряду с экономикой, военным и научным потенциалом обеспечивает устойчивость нации к угрозам и вызовам современности. С другой стороны, понимание противником важности фактора культуры превращает КК в объект насилия, используемого для сокрушения страны, раскола и подрыва воли к сопротивлению.

Было бы заблуждением считать, что Запад в мировой гибридной войне преследует только экономические цели. Стратегия его действий во многом определяется системой культурных ценностей, изощренной идеологией и философией изжившего себя либерализма, попытками позиционировать США как великую и мощную державу, «сияющий град на холме» и пример для подражания для всех остальных. Впрочем, похоже, что грандиозные расовые столкновения в США выбили подпорки из-под этих конструкций.

Прямые и явные угрозы

На разрушение российского КК направлены усилия публичной дипломатии и политиков Запада, объединенные рамками единой стратегии гибридной войны. Она строится на использовании традиционных и цифровых технологий, обеспечивающих тотальный размах и синхронизацию внешних и внутренних подрывных факторов. При этом внешнее воздействие направлено на дискредитацию России на международной арене, на конструирование образа «врага». Этот фактор является важным, но недостаточным условием разрушения КК. В последнем десятилетии ХХ века заявили о себе действующие и сегодня внутренние факторы, придающие новые импульсы процессу разрушения КК России. Это господствующая во власти и управлении либерально-рыночная идеология, подчинившая экономику интересам привилегированной группировки. Это сырьевой характер экономики и робкие попытки развития производственной сферы. Это коррупция и отсутствие объединяющих общество проекта и целей развития страны. Это следование нашего государства в фарватере идеологий Запада.

Правящие «элиты» давно потеряли духовную связь с народом, нередко демонстрируют двойную мораль и ответственность: одну для себя и членов своих семей, другую – для всех остальных. Все это разрушает основы социального единства общества.

Хроническим является недофинансирование образования, науки, здравоохранения, культуры, защиты окружающей среды. Достаточно сказать, что на образование и здравоохранение в 2020 году выделены сравнительно небольшие суммы: 595 млрд и 378 млрд руб. соответственно. На охрану и улучшение экологии – 70 млрд. А на спорт и культуру – примерно по 100 млрд. В условиях недофинансирования ключевых для национальной безопасности отраслей усиливается разрушительное влияние очередного витка гибридной войны. Это влияние направлено на эрозию несущих конструкций российского КК: биологических, политико-экономических, информационных, экологических.

Многое в фундаменте этих конструкций было заложено в СССР и предусматривало безусловное сохранение и развитие лидерства страны в высокотехнологичных областях, в освоении космоса, ядерной энергетике, авиакосмической промышленности, в разработке передовых инновационных технологий, необходимых для освоения ресурсов Сибири, Арктики, Мирового океана. Сегодня опора на эти факторы в глобальном масштабе призвана поддерживать назревшую перестройку мировой финансово-экономической модели, несостоятельность которой продемонстрировал кризис.

Но при этом наблюдается недопустимая зависимость страны от международных финансово-экономических структур и их идеологии. Искусственно созданные внутренние неурядицы, вызывающие ослабление и апатию значительной части российского народа. Снижение доходов населения. Недостаточно решительная реакция государства на унижения (вплоть до физического истребления), которым подвергается русскоязычное население в соседних странах. Эти факторы способствуют дальнейшему угнетению и разрушению КК и не позволяют рассчитывать на изменение к лучшему ситуации в обозримом будущем.

Мало делается для поддержки русского языка. Национальная культура не стала проводником «мягкой силы». Российский рынок интеллектуальных услуг слабо развит и неконкурентоспособен по сравнению с западным. Значительная часть предоставляемых интеллектуальных услуг невысокого уровня, многие оплачиваются слабо, по низшей шкале. Одним из результатов всего этого является постепенное ослабление в России лидирующей роли русского народа как государствообразующей нации – при заполнении образующегося вакуума влияния другими силами.

Угнетающее влияние на КК России оказывают события на Украине. Здесь в течение многих лет при пассивности или недостаточном противодействии Москвы усиленно разрушается КК близкого народа, принесенного своими «элитами» в жертву интересам Запада и превращенного в объект манипуляций со стороны различных антиукраинских и антирусских сил.

В деле сохранения российского КК планку требований должна задавать государственная политика в области культуры. С опорой на широкий спектр современных инструментов: литературу, телевидение, кино, интернет, массовую культуру, которые формируют общественное сознание, поведенческие образцы и нормы.

Пока, к сожалению, важная роль в формировании общественного сознания принадлежит силам, стоящим на антироссийских позициях и нередко получающим государственную поддержку. В качестве ориентиров используются образы, транслируемые западной поп-культурой, где утверждаются меркантильность и культ вещей, эталоны обыденного сознания «среднего человека», доступность материального успеха независимо от наличия таланта и т.п. Приоритетной целью информационного прессинга гибридной войны является российская молодежь как наиболее восприимчивая к радикальным идеям и протестным настроениям часть общества.

Выступая на совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул: «Усиливающееся в последнее время и направленное на российскую аудиторию внешнее информационное и идеологическое воздействие не только преследует цели пропаганды терроризма, но и направлено на раскол российского общества по национальному, культурному и религиозному признакам».

Главная угроза для устойчивого развития России и стабильности миропорядка в целом исходит не от «столкновения цивилизаций», а от целеустремленных попыток англосаксонских государств, прежде всего США и Великобритании, навязывать сомнительные, во многом неприемлемые ценности. И среди них крайний индивидуализм и эгоизм, право сильного и пренебрежение правами и свободами других людей. Особый вред наносит подобная пропаганда молодежи.

Внедрение стереотипов подобного поведения проходило «обкатку» в западных странах. Первоначально на собственном населении, для манипулирования которым служила киноиндустрия Голливуда, массовая литература, сам образ жизни, предлагаемые образы супергероев (Бэтмен, Терминатор, Рокки, Капитан Америка и т. д.). С конца ХХ и начала ХХI века подобные стандарты активно внедряются и в России.

Хочется надеяться, что основательно подпорченный текущими событиями имидж Америки как оплота свободы и равных возможностей приведет к пересмотру курса на безоглядное копирование идеалов западного образа жизни.

В 2020 году военные расходы США в 16 раз превысили российские, но именно Москву американцы обвиняют в милитаризации. Фото с сайта www.defense.gov

Культурный фокус в стратегии гибридной войны

Тесно связаны с КК понятия культурного фокуса, военной и стратегической культуры государства, формирующие основу широкого спектра моделей противостояния в культурно-мировоззренческой сфере.

Видный американский антрополог Мелвилл Херсковиц полагает, что каждая культура имеет определенный культурный фокус: преобладающую, существенную черту. Культурный фокус отражает тенденцию конкретного общества к особой сложности и изощренности одних аспектов и институтов на фоне относительной простоты других. Когда общество фокусируется, сосредоточивает усилия на развитии какого-то аспекта своей культуры, этот аспект становится очагом инноваций, поскольку именно он, а не другие, находится в центре внимания. У одних стран это развитие торговли и технологий (большинство стран Западной Европы). У других – наращивание экономического и военного потенциала, чтобы добиться глобального доминирования с опорой на навязанную миру финансовую систему и поп-культуру (США). У третьих – закон и право (Швейцария, Исландия).

Для культурного фокуса России характерны особое внимание вопросам обеспечения обороны страны. Нацеленность на безусловное завершение войны победой. Готовность на жертвы во имя этого. Коллективизм и социальная справедливость. Противостояние претендентам на мировое господство. Поиск сбалансированной модели отношений между Западом и Востоком. Нацеленность на межнациональный мир и согласие.

Противники стремятся сместить культурный фокус России в область западных норм и ценностей, имеющих мало общего с историей и традициями Российского государства, его географической предопределенностью, с качественными особенностями российской цивилизации как самобытного культурно-исторического явления.

Всячески поддерживается «дрейф» национального культурного фокуса от ценностей, обеспечивших влияние и величие России на протяжении многих веков. Это любовь к военному делу и сохранение баланса военных и невоенных инструментов во внешней политике. Приверженность православной вере, примат справедливости и совести, четкое различение добра и зла. Способность к техническому и художественному творчеству. Поддержка гармонии во многонациональном российском обществе.

Взамен предлагается монетаристская система – сердцевина англосаксонской цивилизации, полностью себя дискредитировавшая и приведшая мир к системному кризису, а также эталоны «гламурной» жизни.

На Украине, в закавказских и центральноазиатских республиках, на Балканах, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке в рамках стратегии мировой гибридной войны созданы и функционируют серые зоны как плацдармы подрывных усилий Запада. Гибридные стратегии позволяют поддерживать в серых зонах конкуренцию на грани войны с опорой на инфраструктуру центров информационно-психологических операций. Под эгидой спецслужб США и НАТО проводятся военные и подрывные информационные и кибероперации.

Культура военной сферы

В рамках антироссийской информационной кампании мощным ударам подвергается военная сфера российского общества – как область жизнедеятельности государства, необходимая для обеспечения его динамичного, устойчивого и безопасного развития.

В смутные времена (канун Октябрьской революции, начало 90-х годов прошлого века) именно на военную сферу были нацелены многие гибридные операции внутренних и внешних сил по взлому элементов КК, определяющих устойчивость государства в целом.

В последнее время заметно активизировались информационно-пропагандистские направления по подрыву авторитета армии и правоохранительных структур государства, в частности:

– гипертрофированное представление фактов о реальной и мнимой коррупции в качестве информационных поводов для психологических атак на армию и правоохранительные структуры;

– надуманные утверждения о милитаризации страны и якобы чрезмерном оборонном бюджете (в 2020 году военные расходы США в 16 раз превышают военные расходы России);

– усиление антивоенной риторики, призывы к молодежи уклоняться от службы в армии.

Развитие и совершенствование военной сферы, государственная поддержка авторитета силовых органов обусловлены необходимостью локализации и минимизации негативных последствий операций гибридной войны и цветных революций.

Гибридные операции препятствуют подготовке ВС к использованию по их прямому назначению – ведению вооруженной борьбы в военных условиях. И в потенциальной, сдерживающей форме – для предотвращения подрывных действий против государства в мирных условиях.

Задача не допустить вторжения враждебных внутренних и внешних сил в культуру военной сферы имеет особую важность для Российской армии, дважды в течение прошлого столетия пережившей предательство со стороны властей.

Выводы для России

Культурный фокус, военная и стратегическая культура России (см. «НВО» от 08.02.19, «Поединок стратегических культур») служат своеобразными маяками, опорными элементами в работе по сохранению уникального российского КК.

Призыв Сергея Есенина «Россия, Русь! Храни себя, храни!» как никогда актуален сегодня. Если противнику удастся взломать культурный код России, он получит многие преимущества в подрывных операциях гибридной войны вплоть до пересмотра исторической миссии государства и радикального изменения его национальных интересов и политики.

В условиях глобальной гибридной войны «всех против всех» противодействие подобным стратегиям требует от России взвешенных инициатив, основанных на четком анализе, прогнозировании и планировании наступательных и оборонительных действий в культурно-мировоззренческой сфере. С этой целью государство должно использовать возможности, механизмы и институты для сплочения нации и организации успешного противодействия подрывным технологиям, деформирующим историческую память и культурный код.

Национальная контрстратегия гибридной войны должна исходить из того, что Россия не может ограничиваться простым парированием гибридных угроз со стороны Запада. Одни лишь оборонительные действия в мировой гибридной войне не будут эффективны и не дадут желаемого результата. Необходима не просто стратегия ответа на гибридные войны (постоянно запаздывающее реагирование приводит к отставанию и проигрышу), но опережающие действия.

Особенно опасно упустить инициативу в противостоянии культур. Состояние страны и мира в существенной мере определяется состоянием культурно-мировоззренческой сферы. Здесь стоит напомнить максиму британца Лиддел-Гарта: «Цель войны – добиться лучшего, хотя бы только с вашей точки зрения, состояния мира после войны. Следовательно, ведя войну, важно постоянно помнить, какой мир вам нужен».

Для противостояния угрозам мировой гибридной войны необходимо на международной площадке работать на основе принципов ООН, главный из которых – суверенное равенство государств. Настойчиво добиваться объединения усилий в продвижении многосторонних подходов к проблемам национальной и мировой культуры в противовес изоляционизму и попыткам укрыться от глобальных вызовов и угроз за национальными «заборами».

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.