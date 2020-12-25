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Интерфакс-АВН

Стоимость пуска тяжелой "Ангары" составляет от $50 до 100 млн - разработчик

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Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс
Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Минимальная стоимость пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" сейчас составляет 50 млн долларов, в дальнейшем планируется ее снизить, сообщил гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

"Тяжелые машины сейчас примерно попадают в интервал от 50 до 100 млн долларов пуск", - сказал Кузнецов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, стоимость пуска ракеты "пока ближе к верху этого интервала". "Но с освоением серийного производства и увеличением объема выпуска эта цена будет снижаться", - добавил Кузнецов.

При этом стоимость запуска "Протона" и его основного конкурента, ракеты Falcon 9 "сейчас старается держаться ближе к нижней границе этого интервала".

Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что стоимость одной ракеты "Ангара-А5", изготавливаемой для испытаний изготавливаемой для летных испытаний, приближается к 5 млрд рублей (около 66 млн долларов по курсу ЦБ РФ на 24 декабря). При этом в госкорпорации недовольны стоимостью производства ракет-носителей.

"Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего, американскими конкурентами" - заявлял ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

14 декабря на космодроме "Плесецк" прошел второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5". Первый пуск состоялся в декабре 2014 года. Как сообщил Рогозин, "ракета продемонстрировала, что она соответствует заявленным характеристикам".

В мае 2019 сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год.

Как сообщал в октябре гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме "Восточный" ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Falcon РН
Восточный Космодром
Плесецк
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