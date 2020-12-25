Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"

Как отметил представитель КБ "Салют" Центра им. Хруничева Сергей Кузнецов, вложения в такие разработки очень рискованные

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ракету-носитель "Ангара" технически возможно сделать возвращаемой, но экономическую целесообразность такого проекта необходимо изучить, сообщил в четверг генеральный конструктор КБ "Салют" Центра им. М. В. Хруничева Сергей Кузнецов в эфире телеканала "Россия-24".

Он пояснил, что технически нет проблемы сделать "Ангару" возвращаемой. "Наши проработки пока показывают, что мы находимся на грани - чуть дешевле - чуть дороже. Любое вложение туда очень рискованное. Поэтому пока не решаемся эти вложения сделать, надо посмотреть именно экономику этого проекта", - сказал Кузнецов.

Генконструктор напомнил о многоразовых космических проектах США и СССР. "Это было сделано еще в 1970-х годах, когда сделали возвращаемым самую дорогую часть ракеты космического назначения - это сам аппарат. Сначала появился Space Shuttle, потом "Буран". Тогда тоже смотрели на экономику, доказывали, что это будет выгоднее. Но пуски показали, сначала пуски наших коллег американцев, потом пуски "Бурана", что это крайне дорогое удовольствие", - подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что Советский Союз не смог поддерживать эту программу из-за дороговизны. "Американцы также были вынуждены чуть позже свернуть эту программу и несколько лет летали на наших одноразовых кораблях, потому что по цене это было значительно дешевле", - сказал генеральный конструктор КБ "Салют".

"Может подобная история получиться и с возвращаемыми ступенями. Да, там скорости другие, вернуть ее попроще, чем корабль, но тем не менее надо внимательно посмотреть экономику", - заключил он.

"Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено три запуска, все с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" состоялся 14 декабря 2020 года.

В июне в Роскосмосе сообщили, что новая версия госконтракта на опытно-конструкторскую работу "Амур" предусматривает модернизацию ракеты-носителя "Ангара", в том числе изучение вопроса о создании многоразовых ступеней.