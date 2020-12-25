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Интерфакс-АВН

Плавучая мастерская Балтфлота начала обслуживание кораблей ВМФ России в сирийском Тартусе

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Плавмастерская ПМ-82
Плавмастерская ПМ-82.
Источник изображения: http://www.severinform.ru

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипаж плавучей мастерской ПМ-82 приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил в четверг Балтийский флот (БФ).

"В соответствии с планом ротации плавмастерская ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе", - сказано в сообщении.

В составе экипажа мастерской находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей. Судно может оказывать техническую поддержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в её составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БФ
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