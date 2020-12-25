"Глупые ошибки": В США провалили испытание гиперзвуковой ракеты

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты с борта В-52 в США завершился неудачей

В США испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы HAWC, обернулись неудачей. Официальные подробности инцидента неизвестны, однако как сообщают источники, причиной провала стали "глупые ошибки". Впрочем, помимо HAWC в США есть и другие программы по созданию гиперзвукового оружия, которые в ближайшее время также пройдут испытания.

Как сообщает издание Air Force Magazine, ссылаясь на источники в ОПК США, попытка Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency) и ВВС США запустить на прошлой неделе первую экспериментальную ракету, созданную в соответствии с концепцией гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) провалилась из-за неудачных испытаний.

В сентябре этого года DARPA объявило, что завершило испытания двух типов гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР), созданных в соответствии с концепцией HAWC, и к концу года будет запускать один прототип.

Источники в ОПК США сообщили, что испытания проходило изделие фирмы Lockheed Martin.

ВВС и DARPA подняли в воздух самолет телеметрии и очистили территорию, необходимую для безопасного проведения испытаний, но гиперзвуковая крылатая ракета, очевидно, так и не была запущена с борта самолета-носителя, роль которого выполнял стратегический бомбардировщик B-52.

Было объявлено, что попытка, предпринятая на прошлой неделе, уже не может быть повторена до конца 2020 года.

«Это не вопрос, связанный с конструкцией гиперзвуковой крылатой ракеты. Это из разряда глупых ошибок»,

- сказал источник в ОПК, знакомый с деталями испытаний.

Точная природа проблемы, возникшей в ходе испытаний, не разглашается, но источники полагают, что всему виной «базовые ошибки», связанные с сугубо механическими особенностями проведения запуска ГЗКР.

Представитель DARPA сказал, что программа HAWC засекречена, и Управление не может предоставить никакой информации как о программе, так и о ходе испытаний.

Источник, знакомый с запусками ГЗКР, сказал: «Уверяю вас, вы бы слышали об этом, если бы было что праздновать».

Сообщения прессы о том, что в мае этого года ГЗКР HAWC была непреднамеренно сброшена с борта самолета-носителя и утеряна в ходе полета, были ошибочными, сообщили источники в ОПК. Считается, что ракета, по всей видимости, была повреждена в этом испытании, что отложило дополнительные тесты на несколько месяцев.

Официальные лица компании Raytheon заявляли на Парижском авиасалоне 2019 года, что их ГЗКР HAWC может полететь к концу прошлого года, но эти прогнозы оказались слишком оптимистичными.

Гиперзвуковые крылатые ракеты совершают полет на скорости более М - 5 (в пять раз больше скорости звука). От них сложно защищаться из-за их скорости и способности непредсказуемо маневрировать.

Военно-воздушные силы США и DARPA сотрудничают с программой HAWC, которая стремится испытать гиперзвуковую крылатую ракету с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД) и углеводородным топливом, чтобы изучить конструкцию двигателей, термостойкие материалы и другие технологии, необходимые для разработки серийно выпускаемых и доступных по цене гиперзвуковых ракет.

Кроме того, ведется работа над достаточно малой по массогабаритным характеристикам ГЗКР, пригодной для запуска с истребителя.

Не только HAWK

Впрочем, HAWC - не единственный проект, над которым трудятся США.

В ноябре Пентагон объявил, что будет сотрудничать с Австралией в рамках программы создания гиперзвуковых технологий с ГПВРД. По замыслу авторов, она должна привести к созданию полноразмерных прототипов гиперзвукового оружия в течение нескольких лет, а также производственной базы для их серийного производства в течение от 5 до 10 лет.

Источники в ОПК США сообщают, что SCIFiRE будет, по крайней мере, частично, основываться на технологиях HAWC и программе Hypersonic International Flight Research Experiment (HIFiRE), совместной работе ВВС и ВМС США, а также Королевских ВВС Австралии и агентств военных технологий, осуществляемой с 2005 года.

Кроме того, ожидается, что к концу месяца будут проведены испытания гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования воздушного базирования ARRW AGM-183.

ARRW - это программа для создания планирующих гиперзвуковых блоков сугубо для ВВС США, которая осуществляется отдельно от HAWC.

Как ранее писала «Газета.Ru», в октябре этого года США впервые раскрыли характеристики своей гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Вероятно, именно ее Дональд Трамп назвал «супер-пупер» ракетой - по данным американских ВВС, она может преодолеть расстояние в 1600 км за 10-12 минут. Это оружие составит серьезную конкуренцию российской гиперзвуковой ракете «Циркон», радиус действия которой, по некоторой информации, достигает лишь 1000 км.

«Эта штука за 10-12 минут сможет пролететь почти 1000 миль. Это потрясающе», - заявил глава департамента стратегического планирования, программ и разработки тактико-технических требований Глобального ударного командования ВВС США генерал-майор ВВС Эндрю Гебара. Ожидается, что эта ГЗКР станет первым гиперзвуковым оружием, которое поступит на оснащение вооруженных сил США. Носителем ARRW будет стратегический бомбардировщик B-52H.

Ракета AGM-183A ARRW состоит из твердотопливного ускорителя с выдвигающимся хвостовым оперением и планирующего боевого блока (без двигателя). После достижения определенной скорости и высоты ускоритель завершает работу, а клиновидный планирующий боевой блок продолжает движение к цели с гиперзвуковой скоростью.

Третья система гиперзвукового оружия, над которой ведется работа в США, получила наименование «Mayhem».

«Mayhem» может быть больше, чем ARRW, и нести несколько боеголовок. Пентагон при всем этом заявил, что не преследует цели создания гиперзвуковых крылатых ракет с ядерными боеголовками.

В феврале ВВС США прекратили участие в совместных с Сухопутными войсками и Военно-морскими силами США усилиях, получивших название «Гиперзвуковое ударное оружие с боевыми частями конвенционального типа» (Hypersonic Conventional Strike Weapon, HCSW), заявив, что они сосредоточиваются на ARRW и HAWC.

Заместитель директора по оборонным исследованиям и разработкам Пентагона Марк Льюис и Уилл Ропер заявили, что были приятно удивлены тем, что разработка гиперзвуковых ракет с ГПВРД продвинулась дальше, чем они ожидали.

Однако по планам США относительно разработки гиперзвукового оружия всерьез ударила пандемия коронавируса.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», COVID-19 уже оказал серьезное воздействие на работу кооперации исполнителей в этом направлении - комплектующие поступают с задержкой, а это значит, что сдача Пентагону финишной продукции может существенно задержаться.

Что касается некоторых разночтений во взглядах на двигатели будущих ГЗКР, то в конечном итоге технология с использованием гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД) будет дешевле, чем нынешняя ракетная технология, считают в Пентагоне. Это оружие, вероятно, также будет обладать меньшими габаритно-весовыми характеристиками, что означает, что на носитель (самолет) можно будет подвесить больше единиц гиперзвукового оружия.

В конце января 2020 года, писала «Газета.Ru», в Пентагоне заявили, что планируют «очень агрессивное» расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия.

Михаил Ходаренок