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Российская газета

В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие"

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Машины комплекса дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Машины комплекса дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Госкорпорация Ростех начала поставку в войска новейшей минно-заградительной системы "Земледелие", которая устанавливает минные поля с помощью систем залпового огня.

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) включает в себя боевую и транспортно-заряжающую машины, а также транспортно-пусковые контейнеры.

Впервые будут использоваться программируемые боеприпасы, которые способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.

Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

"Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

В состав инженерной системы входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.

Как сообщила пресс-служба Ростеха, разработкой и производством боевой машины занималось НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева. Впервые инженерная система дистанционного минирования "Земледелие", смонтированная на шасси автомобиля КаМАЗ, была представлена на Параде Победы в уходящем году.


Сергей Птичкин

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Компании
КАМАЗ
Ростех
Сплав НПО
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